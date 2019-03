Furtul unui tablou celebru, dejucat de poliție Politia italiana Carabinieri a ridicat pictura originala expusa intr-o biserica din comuna Castelnovo Magra, situata in provincia La Spezia din Liguria, in nord-vestul Italiei, dupa ce a aflat ca opera risca sa fie furata, potrivit agentiei de stiri ANSA. ''Pictura originala a fost inlocuita cu o copie, in urma cu peste o luna'', iar politia a instalat camere de supraveghere, a explicat maiorul Daniele Montebello, citat de ANSA. Hoții nu au fost inca prinși Hoții nu au fost inca prinși Furtul a fost in cele din urma dus la indeplinire miercuri dimineata, cand doua persoane au intrat in biserica si au subtilizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotii au patruns, miercuri dimineata, in biserica Santa Maria Maddalena din orasul italian Castelnuovo Magra, si au plecat cu un tablou in valoare de 3 milioane de euro, atribuit pictorului flamand Pieter Bruegel cel Tanar. Politia a dezvaluit in seara de miercuri ca pictura de secol 17 este, de fapt,…

- Caz ilar la Spitalul de Psihiatrie Voila, din municipiul prahovean Campina! Potrivit unor martori, un pacient internat aici a reusit sa fuga, insa a fost in cele din urma adus inapoi, dupa ce-a fost alergat pe camp de catre asistente si dupa ce personalul spitalului a alertat Politia si a rugat soferii…

- Poliția din Houston a fost chemata de o fata de 11 ani care a asistat la momentul in care tatal sau a impușcat-o mortal pe soția sa. Oamenii legii au gasit-o pe fata ținand-o strans in brațe pe sora sa, in timp ce in casa mai erau doua cadavre, al unui barbat și al unei femei, și o alta femeie era ranita,…

- Un fapt abominabil a șocat intreaga comunitate dintr-o localitate de provincie. Un tanar de doar 23 de ani a fost reținut de organe dupa ce a fost descoperita o filmare in care acesta incerca sa violeze un copilaș de nici doi ani

- Un barbat din Barlad și-a gasit luni dimineața mașina...pe butuci, la propriu. Hoții i-au furat toate cele patru roți și au așezat autovehiculul pe patru bucați de trunchi de copac. Nu este primul incident cu mașinile parcate in oraș, caci in weekend 11 autovehicule parcate pe aceeași strada au fost…

- Hotii au actionat cat secretarul de stat MAI a fost plecat impreuna cu familia la parastasul tatalui sau. Cand s-a intors acasa, generalul a descoperit un geam spart si semne de patrundere prin efractie. Ofiterii criminalisti de la Targoviste au fost chemati la fata locului pentru a efectua cercetari.…

- Jaf uimitor in Italia, unde o duba blindata de transport valori a fost rupta cu doua excavatoare de o grupare de hoți mascați și inarmați. Poliția este pe urmele mai multor infractori care au furat 2,3 milioane de euro dupa ce au oprit, in trafic, pe o șosea din Bari (in sudul Italiei), o mașina de…

- Un tanar de 24 de ani a fost batut duminica dimineața de persoane necunoscute. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 5.00, in spatele blocurilor M din Alba Iulia, in spatele unui magazin de instalații, nu departe de una dintre scarile de bloc. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul IPJ Alba…