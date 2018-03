Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei.El a precizat…

- Un numar de noua diplome de licența au fost anulate de Tribunalul Arad in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recent, inca un cadru didactic implicat in fraudarea examnenelor de licența a fost condamnat.

- Luni, președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care era a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Decizia este definitva, in urma apelului formulat de Parchetul general…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa ICCJ si Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in care a fost vizat vicepremierul Paul Stanescu alaturi de alti fosti functionari publici.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Victor Becali a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu ca sa scape de pedeapsa in Dosarul Transferurilor. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la șapte ani de inchisoare. Ioan Becali a fost condamnat…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, marti, ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica efectueaza cercetari intr-o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti.

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate. „Parlamentul transmite prezenta…

- Vasile Olaru, fostul primar al comunei Girov, a fost liberat condiționat din Penitenciarul Vaslui, ca urmare a hotararii definitive, pronunțate de Tribunalul Vaslui, in ziua de 7 februarie 2018. El obținuse o sentința favorabila la Judecatoria Vaslui inca din luna decembrie a anului trecut, insa procurorii…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- Adrian Mititelu a pierdut casa in care locuia din cauza unei datorii de 4 milioane euro. El a mai pierdut si un hotel in Craiova, dar si cladirea in care a fost sediul clubului. Pretul de pornire este de 727.805 euro sau 3,3 milioane de lei. Adrian Mititelu, la DNA. E audiat intr-un dosar…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca procurorii militari il vor cerceta pe jandarmul bataus de la mitingul de sambata. Acesta este suspectat ca a savarsit infractiunea de purtare abuziva.

- Curtea Constituționala a României a admis, joi, o excepție de neconstituționalitate la Codul de procedura penala ridicata de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție și DNA.

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNAPotrivit unui comunica, Curtea a luat in dezbatere exceptia…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Romania Tv.Parchetul…

- În plângerea depusa de medicul Lucan la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Emanuel Ungureanu este acuzat ca a dezvaluit intentionat si în mod tendentios jurnalistilor informatii trunchiate, pentru a crea o "presiune mediatica asupra…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- Unsprezece persoane, suspectate ca au constituit o grupare organizata specializata in inselarea firmelor de inchirieri masini din Germania si Spania, producand un prejudiciu de peste 350.000 de euro, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului General. Suspectii inchiriau masini de…

- DIICOT isi desfasoara activitatea intr-un imobil inchiriat pe Calea Grivitei din Capitala, cu o suprafata de 5.600 mp in folosinta, din care suprafata utila este de 3.400 mp. La DIICOT - Structura centrala sunt 230 posturi ocupate: 102 procurori, 62 grefieri, 17 consilieri DEFA, 39 specialisti…

- “Toata înscenarea dosarului a fost creata de comisarul șef Toma Rus, pe vremea aceea șef la BCCO Cluj, în colaborare cu procurorii DIICOT Mircea Hrudei și Daciana Deritei. Toți au fost inspirați de George Maior, când era director al SRI”, a declarat Liviu Man, directorul…

- Un fost inginer al Complexului Energetic Oltenia, Vasile Cretan – arestat si cercetat penal de procurorul Laurentiu Grecu, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu, a primit castig de cauza la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Fost director in cadrul Complexului Energetic Oltenia,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…