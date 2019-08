Furtul din autoturism rezolvat mai rapid decât cel din locuință Politistii efectueaza cercetari fața de un tanar de 20 de ani din județul Mureș banuit ca ar fi comis la data de 20 august a.c. o infracțiune de furt. Politistii din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați la data de 20 august a.c. cu privire la faptul ca dintr-un autoturism aflat parcat pe o strada din municipiul Carei persoane necunoscute ar fi sustras o suma de bani. In urma investigațiilor efectuate polițiștii au identificat persoana banuita ca ar fi sustras banii din autoturism ca fiind un tanar, de 20 de ani, din localitatea Daneș, județ Mureș. In cauza cercetarile continua in… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare: A sustras telefoane mobile, bani si alte bunuri dintr-o locuinta. A fost identificata de politisti si retinuta pentru 24 de ore Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au identificat și reținut, ieri, 7 august a.c., o tanara din judetul Bistrita Nasaud,…

- Nu degeaba cainele politist Teba impreuna cu conductorul sau au fost premiati in acest an cu distinctia de „Cel mai bun cuplu canin” al Politiei Romane. Un caz solutionat ieri in doar cateva minute de Teba vine sa confirme inca o data abilitatile de exceptie pe care le are ofiterul patruped. “In jurul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia au pus in mișcare acțiunea penala pe numele unui tanar de 28 de ani din Reviga. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a sustras un cal dintr-o ferma zootehnica aflata pe raza comunei Cocora. Anchetatorii au indicii cu privire…

- Cele 31 de persoane, cercetate de politistii din Constanta pentru furturi din locuinte, au dat lovituri in orase din 15 judete, in urma perchezitiilor politistii confiscand sapte autoturisme, 15.000 de euro, bijuterii din aur, zeci de telefoane mobile si cartele telefonice, anunța news.ro.Potrivit…

- Un baimarean de 23 de ani este cercetat de politisti pentru comiterea unui furt de telefon mobil, a carui valoare a fost estimata la 1.900 de lei. Politistii au demarat activitatile specifice saptamana trecuta, dupa ce au fost sesizati de catre o femeie din Baia Mare cu privire la comiterea infractiunii,…

- Politistii din Aiud au depistat un barbat din municipiu, care detinea, ilegal, un detector de metale. A fost sanctionat contraventional, iar detectorul de metale a fost confiscat. Reamintim faptul ca, pentru detinerea unui detector de metale, este necesara obtinerea unei autorizatii. La data de 19 iunie…

- Marți, 28 mai 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Sebeș, in timp ce acționau pe strada 1 Mai din localitatea Petrești, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Sebeș. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Polițiștii bistrițeni au primit cateva plangeri mai puțin obișnuite in ultimele zile. Pe 12 mai, un barbat in varsta de 38 de ani a mers la o nunta pregatit sa petreaca. Omului ii lipsea totuși ceva, darul tradițional! Și s-a gandit sa se „imprumute” de la o nuntașa. Acesta i-a sustras femeii un plic…