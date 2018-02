Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Masterplanul de Transporturi prevede o Romanie ”bogata” și o Romanie ”saraca” in autostrazi. Una de sud și sud-vest, in care apar autostrazi și una de nord, nord-est, care este chelita de asemenea cai rutiere. Sunt proiectate, insa, in Moldova, ”drumuri expres de mare viteza”. Specialiștii atrag atenția…

- Gradina Botanica „Anastasie Fatu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va invita sa vizitati expozitia de plante exotice. GALERIE FOTO I GALERIE FOTO II Sunt expuse specii si soiuri cunoscute sau mai putin cunoscute de azalee si camelii, precum si numeroase exemplare de plante originare din…

- Ministrul Sanatatii: Obiectivul principal acum, spitalele regionale Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor.…

- Oamenii legii au decis ca Marius Botan sa fie arestat pentru 30 de zile. Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie mortal, vineri, chiar la locul de munca, va sta dupa gratii cel putin 30 de zile, potrivit Antena 3.

- In cursul zilei de 25 ianuarie a.c., in urma activitaților specifice de investigație, desfașurate de polițiștii sibieni pe raza orașelor Dumbraveni și, respectiv, Avrig, au fost identificați și prinși doi barbați pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Read More...

- Elwira, soția binecunoscutului coregraf Mihai Petre, și-a amintit de vremurile cand era la inceputuri in dans și cand se descurcau foarte greu cu banii. Mihai Petre formeaza cu soția sa, Elwira, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc . Elwira și Mihai Petre, care au devenit parinți…

- 159 de ani. Atat sarbatorim astazi de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza. La Constanta, militarii au defilat pentru cei care iubesc istoria, amintindu-ne de momentul premergator Marii Uniri infaptuite in decembrie. Autoritațile constanțene nu vor lasa ca…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Ministrul Liviu Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate: "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectati la ce se intampla acolo", a declarat ministrul Educatiei. Potrivit acestuia, sunt inchise unitati scolare din Galati, Arges,…

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- Comitetul Executiv al PSD ce va avea loc la sfarsitul acestei luni la Iasi, prin hotararile care vor fi luate acolo, va clarifica o serie de lucruri in partid, a afirmat joi, la Arad, deputatul Dorel Caprar, presedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor."Privitor la o eventuala…

- Copiii și sfinții Iți sunt dedicați Ție, Doamne! Alții se razvratesc impotriva Ta. Copiii și sfinții sunt linia de demarcație dintre Imparația Cerurilor (existența plina de lumina) și intunericul inexistenței (Matei 18, 2-5).Pazitorii copiilor se numesc pe ei inșiși parinți, dar abandoneaza ...

- Doi copii din satul Frumusica, Raionul Floresti, cu virstele de 7 și 10 ani, au fost declarați disparuți de bunica acestora in seara de 7 ianuarie curent. Oamenii legii au inceput imediat cautarile, insa minorii au revenit singuri acasa in dimineața de 8 ianuarie. In operațiunea de cautare a acestora…

- Un barbat a sunat sambata la dispeceratul 112 si a anuntat ca, cel mai probabil, un sofer zace mort la volanul unei autoutilitare parcata in apropiere de Hanul Valea Ursului din Arges. Cind a ajuns la fata locului, echipajul SMURD de terapie intensiva mobila a stabilit ca cel de la volan era mort de…

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- Pacientul a fost operat de chirurgii de chirurgie vasculara, fiind transferat de la Spitalul Municipal din Pascani. Al doilea barbat implicat in conflict, in varsta de 36 de ani, a ramas internat in sectia ATI de la Spitalul Municipal Pascani. Potrivit unor informatii, pacientul aflat acum internat…

- O echipa de cercetatori care analiza o mumie din secolul 16 a facut o descoperire neasteptata. Oamenii credeau ca persoana respectiva a suferit de variola, dar au avut parte de o mare supriza. De fapt, copilul, deshumat dintr-o biserica din Napoli, Italia, suferise de hepatita B, potrivit unei analize…

- Cazul s-a petrecut in localitatea Scobinti din judetul Iasi, iar cadavrul a fost descoperit chiar in prima zi din anul 2018. Manole Ion, in varsta de 48 de ani, concubinul femeii decedate, este principalul suspect din acest caz. In a doua zi de Craciun, pe data de 26 decembrie, acesta s-ar fi certat…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- UPDATE – Inmormantarea sotilor Anda Elena si Bogdan Petru Maleon va avea loc joi, 28 decembrie, ora 12:00, la Cimitirul „Petru si Pavel” din Iasi. Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare ‘Mihai Eminescu’ din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Dar, cum intentia primeaza, iata cateva rezolutii de anul nou pentru barbati. 1. Voi arata mai mult ca imi iubesc sotia Daca sotia ta este mama copiilor tai, atunci nu strica sa-i arati un plus de afectiune. Fa-ti timp pentru ea, ascult-o, curteaz-o, arata-i cat de mult o apreciezi…

- Tragedie de Craciun. Doi soți au fost gasiți morți in propria casa, in Iași. Potrivit unor surse din ancheta, ar fi vorba despre directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, profesorul universitar Petru Maleon, și soția sa.

- Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun, conform…

- Doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, insumand 936,3 milioane euro, au fost cheltuiți de Romania pana acum. Bulgaria a cheltuit 9%, iar Polonia 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Fondul de Coeziune a beneficiat de cei mai mulți bani europeni (aproape 470 milioane de euro), urmata…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…

- Detalii groaznice au ieșit la ieveala, în cazul unui asasinat multiplu în Marea Britanie. Petrecute în 2016, abominabilele evenimente au fost relatate în prima zi a audierilor publice. Alan Hawe, fost director de școala, și-a ucis soția de 39 de ani și…

- 20.00 In jur de 1.000 de persoane au plecat in mars de la Prefectura, pe la Teatrul Dramatic, Toamnei si apoi se intorc spre Piata Sfatului. Oamenii poarta placarde pe care au scris: „Zabrele pentru lichele”, „Daca nu scapam de voi, istoria si copiii nu ne vor ierta”, „Nu mai vrem minciuna și scandal…

- "Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma fata de asaltul impotriva justitiei. Hai sa fim cu totii in strada duminica pentru a da alarma! Tacerea noastra e puterea lor, asa ca hai sa facem galagie! Luptam pana la capat", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat dupa discursul…

- Un copil in varsta de 16 ani a fost agresat de trei indivizi intr-un mall din Capitala. Oamenii s-au strans si i-au sarit in aparare baiatului, caruia-i fusesera luati si banii din buzunar. Intreg incidentul a fost filmat, devenind viral.

- Scene de groaza în Iași dupa o bataie între doua clanuri de romi. Oamenii legii au intervenit, i-au încatușat, iar în drum spre mașina de poliție unul dintre scandalagii a spart cu cotul geamul autospecialei, transmite Realitatea TV.

- Cazul unei mame din Iași urmarita de fostul ei soț, un italian care a vrut sa-i ia copiii, este dezvaluita de publicația Buna ziua Iași. Povestea a inceput in urma cu 10 ani, cand femeia a mers in Italia pentru o viata mai buna, a gasit un barbat care o iubea și cu care iși dorea o relație.

- Ni se spune pe toate canalele ca procesul de chelire, culoarea ochilor, diabetul, obezitatea și problemele feminine sunt de natura „genetica”. In realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Copiii se nasc cu ochii albaștri, pentru ca mai tarziu culoarea lor sa se schimbe in negru sau in caprui. Oamenii…

- O rețea de infractori moldoveni care clonau carduri din Romania a fost ”scurtcircuitata” de ofițerii de la ”Crima Organizata” din Capitala. In urma cu doar cateva zile, polițiștii romani au luat pe sus cinci dintre bandiți, trei dintre ei fiind ridicați de la Chișinau. Gruparea se intindea pana in America,…

- "Am inceput sa avem in Bulgaria angel investors. Oamenii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a ajuta antreprenorii. (...) Nu sunt un patriot, așa cum sunt alții. Daca este nevoie sa plec din țara, o pot face. Acum avem un mediu propice pentru afaceri aici. E adevarat ca nu avem drumuri ca…

- La cativa kilometri buni de Iasi, in satul Forasti din comuna Gropnita locuieste familia Chelaru, scrie bzi.ro. Aceasta familie numara trei membri. Ioan Chelaru este tatal Madalinei si a lui Marius. Cei doi copii au mama, dar nu tin legatura cu ea. Dupa ce le-a dat viata, i-a lasat in grija tatalui…

- Bulgarii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a finanța antreprenorii, iar mediul de afaceri din țara este propice pentru IT, susține Lyubomir Yanchev, directorul general al MClimate, o companie dezvoltata cu fonduri europene, care produce dispozitive inteligente pentru locuința, conform…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Bulgarii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a finanța antreprenorii, iar mediul de afaceri din țara este propice pentru IT, susține Lyubomir Yanchev, directorul general al MClimate, o companie dezvoltata cu fonduri europene, care…

- Furtul a avut loc in luna mai a acestui an, locuința fiind amplasata pe raza localitații Archiș. Banii furați de adolescenta nu au fost recuperați. Minora este cercetata acum pentru furt. „In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat o minora de 15 ani, din Arad, care, in luna mai, ar…

- O ALTA CRIMA ȘOCHEAZA la ROMANIA: Un barbat a fost UCIS de doi tineri luati la ocazie. Sotia victimei in stare GRAVA / VIDEO Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat…

- Mașini vandalizate chiar în parcarea Poliției. S-a întâmplat în urma cu doua nopți, la Pașcani, în județul Iași. Doua dintre autoturisme erau chiar ale instituției, iar altul îi aparție unui polițist.

- „Un elev care are nevoie de o a doua scoala, dupa ce se intoarce de la scoala, acela este un copil nenorocit“, arata prof.dr. Constantin Cucos. Directorul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic foloseste termeni duri precum „calvar“, „sistem inchistat, retardat“. „Dar a obliga pe cea…

- Un medic din Romania a reușit sa scape de foarte multe kilograme in decurs de opt luni. Medicul Florin Balanica s-a luptat mult timp cu kilogramele in plus, ajungand la greutatea de 200 de kilograme. Pana la urma, acesta a gasit dieta potrivita pentru el și a reușit sa dea jos nu mai puțin de 100 de…

- Mii de oameni au iesit din nou in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de actuala guvernare, principalele motive de nemultumire fiind modificarile la Codul Fiscal, asa-zisa "revolutie fiscala", si cele la Legile Justitiei. Proteste au fost in Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Timisoara,…