- Un roman a fost martor la un furt pe aeroportul din Frankfurt si l-a dat pe hot pe mana politistilor. Victima a fost o femeie din Italia, care in timp ce astepta la coada la controlul de securitate a ramas intr-o secunda fara telefonul mobil, pe care, culmea, si-l pusese in poseta.

- Un hoț italian care a spat mai multe mașini intr-un cartier din Milano a fost prins și imobilizat de un roman, caruia tocmai incerca sa-i jefuiasca autoturismul, scrie Rotalianul.com. Hoțul a furat bunuri din șase mașini parcate in via Toscolano, din Milano, carora le-a spart geamurile laterale. Atunci…

- Romanul a fost laudat de autoritațile italiene, dupa ce a fost protagonistul unui incident neobișnuit in Roma. Barbatul se afla joi seara in cartierul Tuscolano din Roma cand a observat ca un individ se afla in interiorul mașinii sale. Romanul și-a dat seama ca este vorba de un hoț de mașini. S-a apropiat…

- Un mesaj de mulțumire catre o polițista care a intervenit rapid și a recuperat un telefon furat a devenit viral pe rețelele de socializare. Povestea a fost postata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. Redam integral mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI . Buna ziua! Astazi am…

- Sambata, 3 noiembrie, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, Biroul Județean de Poliție Transporturi Cluj, Postul de Poliție TF Cluj-Napoca, au fost sesizați despre faptul ca unei femei, din Petroșani, i-a fost sustras telefonul mobil, in timp ce se afla in trenul care circula…

