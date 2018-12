Furt dintr-o maşină, zădărnicit de un băimărean cu spirit civic Comiterea unui furt dintr-un autoturism a fost „impiedicata” ieri dupa-amiaza de un cetatean cu spirit civic. Acesta nu a ramas indiferent in momentul in care a observat ca un barbat, care se afla langa un autoturism, a luat-o la fuga. Considerand ca acesta a avut intentia de a comite un furt, cetateanul a sesizat politia. […] The post Furt dintr-o masina, zadarnicit de un baimarean cu spirit civic appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

