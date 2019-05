Stiri pe aceeasi tema

- Hoții au reușit din nou sa intre, peste noapte, in magazinul Altex de langa supermarketul Kaufland iar de aceasta data au furat mai multe ... The post Magazinul Altex de langa supermarketul Kaufland JEFUIT din nou. S-au furat mai multe telefoane appeared first on Ziarul Unirea .

- Anca Pandrea a cazut victima hoților, in timp ce se afla la cumparaturi. Aceștia au lasat-o pe vedeta fara telefonul mobil recent achiziționat. Ajunsa la piata, Anca Pandrea a fost imediat inconjurata de o multime de fani, care i-au cerut sa faca poze. "Am crezut ca sunt fani de-ai…

- Un jaf armat a avut loc, in aceasta dimineața, la o sala de jocuri din centrul Piteștiului. Doi barbați mascați au intrat in cazino, au lovit angajații și au furat 40.000 de lei, relateaza Mediafax.ro. Potrivit polițiștilor piteșteni, jaful armat a avut loc dupa ora 6.00, cand doua persoane mascate…

- Furt de proportii la fabrica de vinuri din satul Leuseni, raionul Telenesti. Angajatii au descoperit ca din depozit lipsesc 7 motoare, 3 pompe si alte piese. Valoarea pagubelor depaseste 150.000 de lei.Politistii nu stiu ziua exacta cand au disparut lucrurile.

- Barcelona s-a impus cu greu pe teren propriu, 1-0, grație unui gol marcat din penalty de Leo Messi, in minutul 43. In meciul de pe Camp Nou, atacantul ghanez Kevin Prince Boateng, 31 de ani, a fost titular, jucand 60 de minute. ...

- Un tanar din orasul Flamanzi, județul Botoșani, in varsta de 25 de ani, a fost prins de politisti dupa ce a spart o biserica si a furat un autoturism, in aceeași zi, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botosani, Maria Carp. Tanarul a spart Biserica Penticostala,…

- Un barbat din Ocna Sibiului a avut parte de necazul vietii sale. Tocmai ce-si achizitionase sambata un autoturism nou, insa cineva i l-a furat chiar din fata casei. Hotul a accidentat masina si a abandonat-o la Sura Mica.

- Polițiștii din Valcea fac anchete dupa ce un polițist din cadrul Secției Pietrari a fost pradat, hoții intrand in locuința, de unde au furat bijuterii și arma din dotarea agentului. In acest caz exista un cerc de suspecți. Și polițistul este anchetat cu privire la modul de pastrare a armamentului.Potrivit…