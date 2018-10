Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 13 persoane de etnie roma au fost audiate, miercuri, de politistii din Timisoara, doua dintre acestea fiind cercetate, in stare de libertate, pentru tulburarea linistii si ordinii publice, dupa ce o asistenta medicala a fost agresata de un grup de romi care vegheau o ruda, in fata Spitalului…

- Oamenii legii au intrat in alerta imediat dupa producerea scandalului, insa pana la sosirea lor romii au disparut de la fața locului, lasand in urma lor patru mașini. Polițiștii au inceput cercetarile și au pus autoturismele, doua inmatriculate in județul Arad și doua in Franța, sub…

- Un bebelus abandonat in spital a fost bruscat de asistenta medicala care il hranea. Scena a fost filmata de parintele unui alt copil internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste si postata pe Facebook. Conducerea spitalului a dat-o afara pe asistenta, iar politia o cerceteaza pentru rele tratamente…

- Asistenta medicala care a fost filmata in timp ce brusca un bebeluș nascut cu paralizie, abandonat in Spitalul Județean de Urgența Targoviște, a fost concediata, astazi. Mai mult, pe numele ei a fost deschis și un dosar penal. Managerul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, Claudiu Dumitrescu,…

- Asistenta acuzata de rele tratamente aplicate minorilor a fost data afara din Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Ea a fost filmata de o mamica in timp ce brusca un bebelus paralizat in timp ce il hranea, in Sectia Pediatrie.

- Un bebeluș nascut cu paralizie și abandonat in spital a fost bruscat de asistenta medicala care il hranea, scena fiind filmata de mama unui alt copil internat in Spitalul Județean de Urgența Targoviște și postata pe facebook. Conducerea unitații a concediat-o pe femeie.Pe imaginile postate…

- Poliția și Protecția Copilului Dambovița au luat cu asalt Spitalul Județean de Urgența Targoviște, unde in aceste momente se afla in plina desfașurare o ancheta de amploare, dupa ce pe o pagina de socializare au aparut imagini cu o asistenta in cadrul Secției de Pediatrie in timp ce hranea…