Furt ca în filme cu mănuși și fețe acoperite Polițiștii hunedoreni au identificat 5 persoane de sex masculin, dintre care 3 minori, cu varste cuprinse intre 12 ani și 25 de ani, toți din municipiul Hunedoara, care sunt banuiți de comiterea a 5 infracțiuni de furt savarșite in perioada 28.06.2019-12.09.2019. In fapt, aceștia ar fi sustras din 3 societați comerciale și 2 autovehicule bunuri in valoare de 9760 lei, pe timp de noapte, dupa ințelegeri prealabile, cu fețele acoperite și purtand manuși. In cauza, un barbat de 25 de ani, din municipiul Hunedoara, recidivist, a fost reținut pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

