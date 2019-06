Furnizorii de servicii de comunicații electronice pot solicita licențe în banda DECT ANCOM informeaza furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice interesati de instalarea si exploatarea unor retele publice de comunicații electronice de acces pe suport radio, cu stații de baza funcționand in tehnologie DECT in banda 1880-1900 MHz, in localitati situate intr-unul sau mai multe judete, ca pot transmite ANCOM, pana la data de 28 iunie 2019 inclusiv, solicitari ferme de emitere a licentelor pentru utilizarea frecventelor radio prin intermediul rețelelor menționate. ANCOM a primit deja o cerere formala din partea unui operator in acest sens. Procedura de obtinere a licențelor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

