Furnizare și montaj de specialitate în lucrări de izolații Impermeabilizarea unui balcon deschis, unei terase sau acoperis la bloc presupune o serie de lucrari de specialitate care sunt realizate de persoane calificate, cu experienta in acest domeniu. Lucrarile de hidroizolatii si termoizolatii trebuie realizate perfect prin folosirea unor materiale de calitate. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile de lucrari de termo si hidroizolatii interioare pentru orice fel de imobil (pentru bai, grupuri sanitare, balcoane, jardiniere cladiri, teras (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea Giulesti ramane inchisa deocamdata. Decizia a fost luata de autoritatile sanitare care anunta ca lucrarile de igienizare dupa infectarea cu stafilococ auriu nu s-au incheiat. De ce amana autoritatile redeschiderea celei mai cunoscute maternitati din tara?

- Expozitia este deschisa publicului in perioada 4 - 18 decembrie 2018. Organizata de Complexul Muzeal Bistrita - Nasaud, tabara s-a desfasurat in perioada 10 - 16 septembrie 2018, invitatii acestei editii fiind artistii ieseni Atena Elena Simionescu, Andreea Francesca Cichi, Andrei Alecsandru Pantea,…

- Valoarea lucrarilor de constructii realizate in semestrul I din 2018 in judetul Maramures a fost de 128.528.000 lei, in crestere cu 7,1% fata de perioada corespunzatoare din anul 2017, se arata intr-un raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. In semestrul I al anului in curs au fost realizate…

- In anul 2016, Stephan Benedict, detinator al multor documente legate de Constantin Antonovici, un cunoscut ucenic al lui Constantin Brancusi, a donat municipiului Targu Jiu opt fotografii mai putin cunoscute, care au legatura cu marele sculptor.

- Directorul general al CN APM Constanta si primarul municipiului Constanta Decebal Fagadau sustin astazi o conferinta de presa la sediul CN APM Constanta. Motivul conferintei este reprezentat de lucrarile comune realizate in cadrul proiectului Civitas Portis. Am inceput cu Poarta 1, insa lucrarile vor…

- Primaria municipiului Mangalia a atribuit un contract, in urma unei licitatii, pentru achizitionarea serviciului de cogenerare de inalta eficienta in centrale termice de zona. Contractul, atribuit la data de 25 septembrie, are ca scop efectuarea de lucrari ce constau in: constructii montaj inclusiv…

- Pe artera rutiera mentionata vor fi efectuate lucrari de refacere a carosabilului de catre angajatii SC Citadin SA Iasi. Acestea sunt necesare in urma interventiilor SC ApaVital SA Iasi. Lucrarile nu pot fi executate decat inchizand sectorul de drum mentionat, acestea urmand a fi efectuate in functie…

- Lucrarile la Construcția Bailor Sarate de la Ocna Mureș sunt in plina desfașurare. Acestea au inceput la inceputul lunii septembrie, iar baza de tratament și agrement ar urma sa fie finalizata la inceputul anului 2021, termenul de construcție fiind de 30 de ani. ”Lucrarile la Baile Sarate și ocolitoarea…