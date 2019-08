Stiri pe aceeasi tema

- Dupa opt filme care au strans la box-office peste 5 miliarde de dolari in toata lumea, franciza Fast & Furious prezinta acum primul film de sine-statator in care Dwayne Johnson și Jason Statham iși reiau rolurile precedente, Luke Hobbs, respectiv Deckard Shaw, și pornesc intr-o misiune independenta…

- Cinema Ateneu incepe saptamana cu o comedie rock-n-roll despre muzica, Yesterday, un film despre visuri, prietenie și lungul drum care duce spre iubirea vieții tale. Tot luni avem parte și de o excursie in Italia, unde traiul idilic din Inviolata este dominat de „Regina Țigarilor”, acolo unde il vom…

- Unul dintre cele mai așteptate filme in 2019, Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw, a avut premiera la Los Angeles. Jason Stathman și Dwayne Johnson, actorii din rolurile principale, au fost printre vedetele prezente la eveniment

- Celebrul actor american Vin Diesel nu s-a putut abtine si a oferit fanilor o veste extraordinara. Cum franciza "Fast and Furious" a revenit in atentia fanilor cu numeroasele vestile privind partea a noua, si distributia actorilor trebuia sa fie una pe masura.

- Actorul Vin Diesel a dezvaluit prin intermediul unui mesaj publicat pe contul lui de Instagram ca Helen Mirren si Charlize Theron vor reveni in franciza "Fast & Furious" si vor juca in al noualea opus al acestei serii cinematografice, informeaza site-ul deadline.com. Personajele interpretate…

- Celebrul luptator de wrestling, John Cena (42 de ani) a anuntat ca va juca in cel de-al noualea film al francizei "Fast and Furious", acolo unde ii va avea colegi, deja confirmati, pe Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

- Franciza cinematografica ''Terminator'' a prezentat joi trailerul viitorului film ''Terminator: Dark Fate'', care marcheaza revenirea lui Arnold Schwarzenegger si a Lindei Hamilton ca parteneri de platou in noile aventuri ale cyborgului asasin din metal lichid, interpretat…