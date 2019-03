Povestea noastra incepe pe bulevardul Theodor Pallady din Bucureși unde, in urma cu un an, cațiva tineri dintr-un autoturism Volkswagen s-au intalnit cu o Dacia cu motor turbo. In mod normal, aproape orice autoturism de pe șoselele noastre este mai rapid decat batrana Dacie 1300. In varianta de fabrica, aceasta producea 54 de cai-putere cu ajutorul motorului de 1289 cmc cu patru cilindri și un cuplu maxim de 88 Nm. Dar aceste cifre probabil ca nu erau atinse nici macar atunci cand mașina era noua. Insa, mașina modificata din imagini are o putere de aproape șapte ori mai mare. Ultimul propulsor…