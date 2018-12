Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a facut apel la restabilirea ordinii luni, dupa saptamani de proteste violente in legatura cu costurile ridicate de trai, relateaza agentia DPA, informeaza Agerpres.Philippe a declarat ca protestatarii miscarii ''vestelor galbene'' s-au radicalizat, declaratie…

- Soferul masinii, in varsta de 36 de ani, a murit in accidentul produs in apropiere de Perpignan, potrivit unei surse din politie, in timp ce bilantul mortilor legat de protestele antiguvernamentale a ajuns la 10. Demonstrantii au perturbat traficul sambata, intr-un alt weekend de proteste ce l-au fortat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze "vestele galbene" si recunoscand ca nu a reusit sa inteleaga criza imediat, relateaza AFP. Într-o alocuţiune de circa 15 minute, foarte…

- Becali si-a varsat furia pe fina sa pentru gazonul de pe Arena Nationala! Gabriela Firea a fost avertizata de omul de afaceri: "Tot razboiul pe care-l duce cu Dragnea si cu toate astea or sa paleasca in fata unui lucru minor"