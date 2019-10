Furau din maşini, după ce bruiau închiderea centralizată ALBA IULIA. Bruiau sistemele centralizate de inchidere a autoturismelor, dupa care furau linistiti tot ce era in interiorul masinilor. Acesta a fost modul de operare a doi suspecti, unul din Arad, de 45 de ani, si celalalt din Bucuresti, acesta avand 35 de ani. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Alba, in ultimele patru luni, cei doi au dat „tunuri” de 60.000 de euro. In acelasi dosar au mai fost retinute doua femei, ambele acuzate de tainuire. Dar sa vedem ce spun politistii din Alba: „Ancheta politistilor a pornit dupa ce, in 12 septembrie, un barbat a sesizat faptul ca i-au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Polițiștii din Alba au reținut 4 persoane banuite de furturi din autovehicule de lux, prin folosirea unor dispozitive pentru bruiajul sistemelor de inchidere centralizata. Din cercetari a rezultat ca, in ultimele 4 luni au sustras bani și bunuri in valoare de peste 60.000 de euro.

