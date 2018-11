Daniel Funeriu ii da dreptate lui Dacian Cioloș in cazul criticii aduse Partidului Național Liberal:

"In disputa recenta dreptatea e de partea lui Ciolos. Da, PNL e un partid de doi bani: susține la nivel european o fatuca goala de orice conținut si care a jignit milioane de romani, ignorand oamenii care chiar fac ceva, ultimul exemplu fiind Pavel Popescu. Care salveaza oameni. Un partid de doi bani care s-a agațat de Ciolos in 2016. Ciolos are dreptate pentru ca, contrar vieții "in civil", in cazul partidelor din Romania vina este a tradatului, adica a partidului. Partidele din Romania…