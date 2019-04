Stiri pe aceeasi tema

- Guglielmo Marconi s-a nascut in Bologna/25 aprilie 1874 (a murit la 20 iulie 1937, Roma), ca al doilea fiu al italianului Giuseppe Marconi și al Anniei Jameson, fiica lui Daphne Castle din ținutul Wexford, Irlanda. A studiat la Bologna [1] , Florența și Leghorn. In anul 1894, realiza o transmisie radiotelegrafica…

- Premierul britanic Theresa May si omologul sau irlandez Leo Varadkar au participat miercuri la inmormantarea jurnalistei Lyra McKee, care a fost impuscata mortal in timp ce asista la revoltele din Irlanda de Nord de saptamana trecuta, relateaza dpa potrivit Agerpres. Parintele Martin Magill,…

- Mai multi oameni au fost ucisi in timpul unor incidente armate asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch in timpul rugaciunii de vineri, a declarat politia, care a anuntat ca patru persoane au...