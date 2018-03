Stiri pe aceeasi tema

- Astrofizicianul Stephen Hawking este condus pe ultimul drum de familie și prieteni. Ceremonia, care este atat una religioasa, cat și una incluziva, se desfașoara la o biserica din Cambridge, in apropiere de facultatea la care Hawking a predat timp de un jumatate de veac. Aproximativ 500 de persoane,…

- Funeraliile reputatului astrofizician britanic Stephen Hawking se desfasoara sambata, la o biserica din Cambridge, nu departe de facultatea la care savantul a predat peste cinci decenii, informeaza DPA. Hawking a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani cu scleroza laterala amiotrofica…

- Inhumarea celebrului astrofizician britanic, care s-a stins din viata la Cambridge in 14 martie la virsta de 76 de ani va avea loc la catedrala Westminster din Londra. Informatia a fost furnizata de un purtator de cuvant al Westminster Abbey, fara a furniza data inmormantarii. Funeraliile lui Hawking…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte informatii, relateaza…

- Cenusa astrofizicianului Stephen Hawking va fi ingropata, anul acesta, la Westminster Abbey, unde sunt inhumate si ramasitele pamantesti ale savantilor britanici Isaac Newton si Charles Darwin, transmite AFP.

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte informatii.…

- Stephen Hawking va fi inmormantat langa Isaac Newton. Astrofizicianul , care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, va fi inhumat in Catedrala Westminster, in timpul unei ceremonii care va avea loc mai tarziu anul acesta, informeaza The Guardian.

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic celebru în toata lumea, va fi înhumat în catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi inhumat in catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalitati, alaturi de un alt gigant al stiintei, Isaac Newton, a anuntat marti un purtator de cuvant al lacasului de cult, fara a furniza alte informatii, relateaza…

- Stephen Hawking a prezis SFARSITUL lumii Celebrul fizician britanic a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani. El s-a stins din viata in locuinta sa din Cambridge. Cu toate ca era grav bolnav, Stephen a desfasurat o activitate stiintifica, iar cartea lui ”Scurta istorie a timpului” s-a vandut…

- Renumitul om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, insa a lasat in urma teorii si contributii majore in domenii precum cosmologie, relativitatea generala si mecanica cuantica ce au influentat fizica si lumea moderna. Am strans cateva informatii…

- Neymar reuseste sa provoace controverse chiar si atunci cand nu se afla pe teren. Cu un deget rupt in meciul cu Olympique Marseille, el este in convalescenta, dar se distreaza de minune. Echipa sa de social media sau chiar el insusi i-au adus un tribut controversat lui Stephen Hawking, dovedind ca…

- Stephen Hawking a murit miercuri, la vârsta de 76 de ani. Vestea trecerii în neființa a cunoscutului fizician a întristat întreaga lume. Profesorul de la Cambridge știa din timp faptul ca își dorea ca pe piatra lui de mormânt sa fie gravata…

- Astrofizicianului britanic Stephen Hawking a confirmat, în urma cu câtiva ani, ca este ateu si a argumentat ca stiinta ofera "o explicatie mult mai convingatoare" pentru originea Universului, precizând ca miracolele

- Stephen Hawking, cel mai celebru savant britanic al vremurilor actuale, care a murit miercuri, la varsta de 76 de ani, era cunoscut ca un comunicator stralucit dedicat popularizarii stiintei, dar si-a exprimat parerile si privind numeroase alte...

- Astrofizicianului britanic Stephen Hawking a confirmat ca este ateu si a argumentat ca stiinta ofera "o explicatie mult mai convingatoare" pentru originea Universului, precizând ca miracolele religioase "nu sunt compatibile" cu faptele

- "Scopul meu este sa inteleg complet universul: de ce este asa si de ce exista", spunea Stephen Hawking, una dintre cele mai stralucitoare minti ale timpurilor noastre. Opiniile sale au starnit un interes urias, fie ca a fost vorba de nevoia oamenilor de a intemeia colonii pe alte Planete sau de faptul…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Stephen Hawking a murit azi-noapte in casa sa din Cambridge, Regatul Unit, la varsta de 76 de ani. Fizicianul care a conturat teoria gaurilor negre si care a invins toate obstacolele de sanatate intampinate de-a lungul anilor traia alaturi de cei trei copii ai sai.

- "Sunt sigur ca handicapul meu are o legatura cu celebritatea mea. Oamenii sunt fascinati de contrastul intre capacitatile mele fizice foarte limitate si natura extrem de vasta a universului pe care il studiez", declara omul de stiinta contemporan cel mai celebru din lume. Stephen Hawking…

- La aflarea veștii despre moartea fizicianului Stephen Hawking intreaga lume a reacționat. Fizicianul considereat parintele științei moderne a incetat din viața in dimineața sata la locuința sa din Cambridge, la varsta de 76 de ani. Stephen Hawking a declarat in repetate randuri ca iși dorește sa ajunga…

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- Renumitul fizician si scriitor britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Autorul a numeroase teorii care au facut revolutie in astrofizica si astronomie, s-a stins in propria locuinta din Cambridge, dupa o lunga lupta cu o grava maladie neurologica, de care

- Stephen Hawking a murit, miercuri dimineata, „in liniste”, in locuinta sa din Cambridge, potrivit purtatorului de cuvant al familiei, citat de BBC. Avea 76 de ani, se deplasa intr-un scaun cu rotile și comunica prin computer, mintea lui insa era a unui geniu. „Suntem profund intristati de faptul ca…

- Este autorul popularelor carti „O scurta istorie a timpului“ (1988) si „Universul intr-o coaja de nuca“ (2001). Cea mai mare parte a vietii sale a fost profesor la Cambridge, iar in comunitatea stiintifica era cunoscut mai ales pentru teoriile sale legate de mecanica gaurilor negre, gravitatie si relativitate.…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. "Cu profunda…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. “Cu profunda tristete…

- Stephen Hawking, cea mai stralucita stea a cosmologiei moderne, a murit la varsta de 76 de ani, potrivit www.theguardian.com. Fizicianul și autorul unei scurte istorii a timpului a murit in casa sa din Cambridge, iar copiii sai au spus: “Ii ...

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. Cu…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP.

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- Un politist din judetul Olt a ajuns in stare foarte grava la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce in cursul noptii s a impuscat in cap. Potrivit Antena 3, incidentul s a petrecut in Slatina, iar prietena acestuia a fost si ea impuscata in mana, in incercarea de a l opri. Intre cei doi ar fi avut loc…

- Un accident rutier a fost anunțat in orașul Panciu, pe strada N.Titulescu. Se pare ca doua persoane sunt incarcerate, inconștiente. La fața locului intervin pompierii de la stația Panciu cu o autospeciala și o ambulanța SMURD, dar și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean. Accidentul…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP informeaza ca in capitala se inregistreaza ceața, iar pe alocuri, pe suprafața carosabila, este ghețuș, astfel recomanda șoferilor sa conduca cu prudența pentru a evita cazurile de producere a accidentelor rutiere.

- Doi asasini slovaci, care au ucis cu sange rece o familie, taindu-le celor doi soti gatul cu cutitul, au fost prinsi in urma unei operatiuni de succes a politistilor ieseni, la o pensiune din Miroslava. La finele saptamananii, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale si „mascatii" de la…

- O salvare de la Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, care a fost solicitata sa preia un pacient din comuna Vutcani, a ramas blocata joi pe DJ 244A, pe raza comunei Rosiesti. "Ambulanta mergea la un pacient care a suferit o plaga dupa ce s-a taiat cu flexul, dar a ramas blocata, din…

- Un meteorit a provocat un cutremur in Detroit. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat ca un seism de magnitudine 2 a avut loc din cauza caderii unui meteorit la periferia orașului american. Cutremurul a fost inregistrat, miercuri, la ora locala 20:09 (03:09, ora Romaniei).…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Celebrul om de știința Stephen Hawking a avertizat de numeroase ori omenirea cu privire la pericolul ce ar putea s-o distruga complet. Acum, un nou semnal de alarma vorbește despre un eveniment ce ar putea schimba pentru totdeauna planeta!

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- In dimineata de miercuri, 10 ianuarie, la ora 01.55, Serviciul 901 a fost solicitat pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o parcare de pe strada Uzinelor din localitatea Bacioi. La fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri.

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- Printesa Charlotte, fiica in varsta de doi ani a printului William si a ducesei de Cambridge, a participat pentru prima data, luni, la cursurile organizate de o cresa din Londra, a anuntat familia regala britanica, informeaza DPA. Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in sensul pe DN2 in sensul giratoriu din zona Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in…

- Dupa ce a inceput sa ofere servicii de albire a pensiului, o clinica thailandeza pretinde ca barbatii le trec pragul in numar tot mai mare, varstele acestora variind intre 22 si 55 de ani.

- Primarul Timișoarei a anunțat de mai mult timp extinderea strazii Demetriade. Ar urma sa fie patru benzi de circulație de la strada Pictor Zaicu pana la capatul strazii Aristide Demetriade. Aceasta, insa, abia dupa redeschiderea Demetriade in urma lucrarilor de la Popa Șapca. „In baza…