Pe o vreme ploioasa, la Paris, mii de oameni s-au asezat luni la cozi pentru a-si lua adio de la fostul presedinte al Frantei, Jacques Chirac, inaintea funeraliilor de stat.

Asa cum s-a putut vedea in transmisiunile de televiziune, sicriul lui Chirac, depus pe catafalc la intrarea in Domul Invalizilor, era invelit in drapelul tricolor francez; alaturi se afla un portret urias al fostului sef de stat. In apropiere, cozile celor care doreau sa prezinte ultimul omagiu se intindeau pe sute de metri.

Numarul celor prezenti a fost atat de mare, incat organizatorii au decis sa permita…