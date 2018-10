Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din cancerele de san sunt diagnosticate foarte tarziu. De aceea, Ministerul Sanatații a lansat in premiera programul de depistare a cancerului de san care se deruleaza timp de cinci ani, cu un buget de 21 de milioane de euro și in care vor fi incluse 40.000 de femei, chiar și fara…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca este o nevoie continua de educare, informare si preventie in domeniul oncologic avand in vedere ca una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume ramane cancerul, informeaza AGERPRES . “Cancerul ramane una dintre principalele cauze de deces din…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri, la Craiova, ca Spitalul Regional se va construi, existand finantare asigurata, noua unitate medicala urmand sa aiba peste 800 de paturi si toate specializarile medicale. 50 de milioane de euro este valoarea investitiei ...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat sambata ca femeia-jandarm care a fost lovita de protestatari este „foarte bine”, și nu a avut coloana fracturata, așa cum Jandarmeria a anunțat vineri noapte ca exista aceasta suspiciune, informeaza HotNews.ro. „Are un hematom aici ...

- Ministrul Sanatatii a anuntat ca urmeaza sa fie infiintat un comitet interministerial privind combaterea infectiilor in spitale. Sorina Pintea a marturisit ca prefera sa fie pusa la zid pentru ca recunoaște problema decat pentru un eventual...

- Astazi are loc la Constanta vizita de lucru a unei delegatii a Guvernului Romaniei, formata din Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, in judetul Constanta.Dupa ce reprezentantii Guvernului, alaturi de presedintele Consiliului Judetean Constanta,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata, la Zalau, ca a inceput evaluarea centrelor de permanenta din tara, iar in judetul Timis a descoperit un medic care lucreaza in acelasi timp in sapte astfel de centre, urmand sa ia masuri in acest caz.

- Intrebat despre cazul lui Calin Farcaș, tanarul de 29 de ani care a murit dupa ce a așteptat 2 ani un transplant de plamani, Liviu Dragnea a spus, joi, ca este o situație care il revolta și crede ca ministrul Sanatații, Sorina Pintea trebuie sa fie mult mai dura, mult mai radicala, pentru ca statul…