Happy Run - Race for the Cure reprezinta cel mai important eveniment global de constientizare, educare si strangere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe patru continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Presedintele Fundatiei Renasterea, Mihaela Geoana, a explicat ca acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca tratamentul…