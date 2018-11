Fundatia lui George Soros se retrage din Turcia, unde membrii sai au inceput sa fie arestati

ONG-ul Open Society Foundations, finantat de omul de afaceri George Soros, anunta ca isi va incheia operatiunile in Turcia, la cateva zile dupa ce presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Soros ca incearca sa distruga natiuni.



Organizatia a informat ca este tinta unor acuzatii nefondate in presa din Turcia, din cauza carora nu isi mai poate continua munca, scrie The Guardian.



De asemenea, ONG-ul este vizat de o investigatie a Ministerului turc de Interne, care are ca scop demonstrarea unei legaturi intre fundatie si protestele din Gezi Park in Istanbul, din 2013.…