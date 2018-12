Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP. Fundatia,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat sambata o noua plecare din administratia sa, cea a secretarului internelor, Ryan Zinke, un personaj foarte controversat, ale carui atributii aveau legatura in special cu parcurile nationale si chestiunile legate de populatia indigena,…

- Președintele american Donald Trump nu știa de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters, conform Mediafax.

- Actorul american Robert de Niro, vizat de un pachet suspect cu dispozitiv exploziv la fel ca alte personalitati critice la adresa presedintelui Donald Trump, le-a cerut vineri americanilor sa raspunda la acest val de intimidare participand la alegerile legislative din 6 noiembrie, relateaza AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei, insa a avertizat ca 'toate optiunile sunt pe masa', chiar si 'cele mai dure',…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe duminica seara la New York inaintea Adunarii Generale a ONU care isi incepe lucrarile luni, informeaza France Presse. Aproximativ 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati sa ia parte in aceasta…