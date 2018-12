Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat miercuri infiintarea unui nou fond de investitii ecologice in valoare de 100 de milioane de dolari neozeelandezi (69,28 milioane de dolari americani) pentru stimularea participarii sectorului privat la o campanie pentru atingerea obiectivului de…

- Organizatia Natiunilor Unite a anuntat marti ca vor fi necesare fonduri in valoare de 738 de milioane de dolari pentru a ajuta, in 2019, statele vecine Venezuelei sa faca fata fluxului de refugiati si migranti veniti din aceasta tara, victima a unei grave crize economice si umanitare, informeaza Reuters.…

- Trei cetateni bulgari au fost arestati pentru furt de criptomonede in valoare de aproxiamtiv cinci milioane de dolari, au anuntat luni ministrul de Interne si biroul procurorului general din Bulgaria, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia a confiscat criptomonede in…

- Armasarul britanic Cross Counter a castigat cea de-a 158-a editie a celebrei curse rezervate cailor de rasa Melbourne Cup, desfasurata marti, oferindu-i proprietarului sau premiul de 7,3 milioane de dolari australieni (5,08 milioane dolari americani) rezervat invingatorului, informeaza Reuters.…

- Administratia americana a aprobat alocarea a 70 de milioane de dolari pentru a face fata frecventelor atacuri armate din scoli, a informat marti Departamentul Justitiei, potrivit EFE. ''Presedintele (american Donald) Trump si administratia sa garanteaza securitatea tuturor scolilor…

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair va investi 400 de milioane de dolari in centre pentru avioanele sale din aeroporturi, intorcandu-se la Franta, o tara puternic sindicalizata, dupa decizia companiei de a recunoaste sindicatele, scrie Reuters.

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's, potrivit Reuters, citata de Mediafax.