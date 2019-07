Fundaţia Hope and Homes for Children a inaugurat casa de tip familial 'Cavalerii' Potrivit fundatiei, procesul de inchidere a Centrului de Plasament "Robin Hood" a demarat in 2017, prin semnarea unui parteneriat intre Hope and Homes for Children si DGASPC Sector 4. Atunci, in centru erau 49 de copii, fiecare dintre ei fiind evaluat individual de specialisti ai fundatiei si ai DGASPC Sector 4, in incercarea de a gasi alternativele cele mai potrivite pentru ei odata cu inchiderea centrului. Pentru o parte dintre ei s-au gasit solutii si au parasit centrul, fie prin integrare socio-profesionala, fie prin plasament in asistenta maternala sau transfer la alte case sau apartamente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este vorba de cele trei centre de plasament pe care le avem in județul Caraș-Severin: Speranța Reșița, Buna Vestire Caransebeș și Casa Noastra Zagujeni. Copiii nu raman pe drumuri odata cu desființarea acestor centre, dar exista aceasta obligativitate de desființare a centrelor de plasament…

- Hope and Homes for Children, Primaria Sectorului 4, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecție a Copilului (DGASPC) Sector 4 și Holcim Romania va invita la evenimentul de inaugurare a casei de tip familial „Cavalerii” din Sectorul 4 al Capitalei. Evenimentul va avea loc joi, 11 iulie 2019,…

- Vechile centre de plasament din județ vor fi inchise. Procesul de dezinstituționalizare urmeaza sa se extinda la toate «orfelinatele» vechi din Ialomița. Urmatorul pe lista este Centrul de Plasament de la Urziceni. In locul acestuia se vor construi case de tip familial. Astfel, la acest moment, in Ialomița…

- Asta s-a petrecut marti, 21 mai. Zi memorabila pentru cei 12 copii care s-au mutat in casa ”Felicia”. Aici inchidem centrul de plasament Elena Doamna, iar aceasta e prima dintre casele de tip familial pe care le facem, pentru copiii care nu pot merge inapoi acasa la parintii lor, pentru cei care nu…

- ■ 12 copii vor locui in casa de tip familial „Felicia“ construita pe strada Nufarului ■ proiectul este rezultatul parteneriatului dintre Hope and Homes for Children si compania Kaufland Romania, pe un teren pus la dispozitie de Consiliul Judetean Neamt ■ Prima casa de tip familial din judetul Neamt…

- Astazi, 21 mai 2019, a fost inaugurata prima casa – ca acasa – pentru 12 copii din centrul de plasament ”Elena Doamna” din Piatra Neamț. Cei 12 copii au parasit centrul in luna aprilie 2019 și s-au mutat in noul camin, situat pe strada Nufarului, in cartierul Darmanești. Locuința este amenajata cu parter,…

- 12 copii din Centrul de Plasament "Bistrita" se vor muta in casa de tip familial pana la finalul anului 2020. Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul…

- Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul Bistrita-Nasaud. Parteneriatul se va desfasura in perioada 2019-2020 si are o valoare de 50.000 euro, fonduri…