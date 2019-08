Fundaşul Olivier Verdon (Alaves), reţinut pentru violenţă domestică Fundasul franco-beninez Olivier Verdon, transferat în aceasta vara de Deportivo Alavés, a fost arestat, miercuri, de politia spaniola, dupa o disputa conjugala, fiind apoi eliberat în asteptarea procesului, informeaza Le Figaro.

Potrivit presei, jucatorul de 23 de ani a fost retinut, miercuri, dupa o violenta disputa într-un hotel din Vitoria, unde martori l-au vazut tragând-o de par pe partenera sa.

El si-a petrecut noaptea în detentie, fiind eliberat joi dimineata. Partenera sa nu a fost retinuta, dar si ea este acuzata de un delict de violenta domestica.

Olivier

Sursa articol: hotnews.ro

