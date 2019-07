Stiri pe aceeasi tema

- Dani Alves a anuntat pe contul lui de Instagram, printr-un mesaj lung, despartirea de campioana Frantei, PSG, dupa doua sezoane petrecute in echipamentul parizienilor, potrivit mediafax.Fundasul brazilian, care se afla acum cu echipa nationala in timpul competitiei Copa America, a scris:…

- Situația exploziva de la Dinamo provoaca și victime colaterale. Fundașul central scoțian Ziggy Gordon (26 de ani) nu va mai veni in „Ștefan cel Mare", deși era prima mutare din strategia pusa la punct de fostul antrenor Mircea Rednic. GSP.ro a luat legatura cu Cesare Marchetti, impresarul lui Ziggy…

- Un echipaj al Sectiei de Politie Rurala Vadu Moldovei, aflat in patrulare duminica seara, a depistat in jurul orei 23.30, pe un drum comunal dintre localitatile Boroaia si Moisa, un autoturism marca Seat Leon, rasturnat pe un podet. In apropierea autoturismului politistii l-au identificat pe sofer,…

- Neymar, 27 de ani, a avut de suferit azi la antrenamentul Braziliei, fiind driblat de un puști de 19 ani. Brazilia se pregatește pentru Copa America, turneu pe care-l gazduiește, iar la sesiunea de azi, Neymar a avut de suferit. La un joc școala, Neymar a fost driblat cu ușurința de Weverton, 19 ani.…

- Ioan Mircea Pascu, fost ministru al Apararii si fost vicepresedinte al Parlamentului European, face dezvaluiri din interiorul PSD. Acesta relateaza cum a ajuns sa rateze lista PSD pentru alegerile europarlamentare si lanseaza acuzatii grele la adresa lui Liviu Dragnea si a lui Codrin Stefanescu.…

- Un barbat din Sebeș a urcat la volanul mașinii cu toate ca nu deține permis de conducere și era sub influența alcoolului. A provocat o tamponare și a refuzat sa sufle in etilotest. Dupa cateva ore, polițiștii l-au prins iar la volan. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,29 mg/l alcool pur in…

- In ultimele doua zile, polițiștii au intervenit la 82 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Pe perioada minivacanței de 1 Mai, in județul Alba, nu au fost inregistrate incidente care sa afecteze siguranța publica. In perioada 30 aprilie – 02 mai 2019, polițiștii…

- Andrei Florin Rațiu (20 de ani) a fost titular in returul sferturilor de finala dintre Valencia și Villarreal de pe Estadio de la Ceramica, 3-1 in tur. Fundașul dreapta debuteaza pentru prima echipa a lui Villarreal chiar in cupele europene. Pana acum romanul a evoluat pentru formația secunda a „Submarinului…