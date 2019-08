Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera va fi restricționata, vineri și sambata, pe DN 14, in Iernut, județul Mureș, pentru montarea unor grinzi la pasajul peste calea ferata, potrivit unui comunicat transmis de CNAIR.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ Compania Naționala…

- Fundasul englez al echipei Manchester United, Chris Smalling, in varsta de 29 de ani, va semna cu AS Roma, a anuntat Sky Italia.Jucatorul evolueaza la Manchester United din 2010. El va fi imprumutat pentru un sezon pentru suma de trei milioane de euro.

- Jucatorul brazilian de fotbal in sala Douglas Nunes, component al echipei Corinthians, a fost impuscat mortal duminica, in localitatea braziliana Erechim, la iesirea dintr-o discoteca, informeaza agentia EFE.

- Potrivit presei, suma de transfer ar fi de 65 de milioane de euro. Jucatorul echipei Manchester United va efectua vizita medicala, iar apoi va semna contractul. In varsta de 25 de ani, Lukaku a inscris 15 goluri si a oferit 4 pase decisive in toate competitiile in sezonul trecut.

- ​Atacantul belgian Romelu Lukaku a sosit la Milano si va semna un contract cu Internazionale, el fiind asteptat de sute de fani la aeroport.Potrivit presei, suma de transfer ar fi de 65 de milioane de euro.Jucatorul echipei Manchester United va efectua vizita medicala, iar apoi va semna…

- Gareth Bale, atacantul galez de 30 de ani, a ajuns in China pentru a semna un contract cu Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu. Jucatorul care nu a intrat in planurile lui Cosmin Olaroiu la Real Madrid a fost surprins aterizand in China. Gareth Bale arriving in China, he will earn 1m a…

- ​Fundasul ecuadorian Antonio Valencia a plecat de la Manchester United în aceasta vara, dupa zece ani petrecuti la clubul de pe Old Trafford, scrie News.ro. Jucatorul de 33 de ani a revenit în tara natala si a semnat un contract cu echipa campioana LDU Quito.Valencia a fost transferat…

- Fundasul ecuadorian Antonio Valencia a plecat de la Manchester United in aceasta vara, dupa zece ani petrecuti la clubul de pe Old Trafford.Jucatorul de 33 de ani a revenit in tara natala si a semnat un contract cu echipa campioana LDU Quito, scrie news.ro. Valencia a fost transferat…