- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia deschide stagiunea 2019-2020 cu prezentarea spectacolului „Ursulețul și anotimpurile”, regia Teodora Popa, in mai multe localitați ale județului Alba, respectiv in Blaj, Sebeș și Teiuș. In ceea ce-i privește pe micii spectatori albaiulieni, aceștia o vor…

- Dosarele au fost depuse la Direcția pentru Agricultura Vaslui, pentru o valoare totala a proiectelor in suma de 8.965.040 euro fara TVA, din care 4.474.232 euro reprezinta ajutorul de stat. Inscrierile in programul din sectorul avicol au demarat in cursul lunii august 2019 și vor continua pana la atingerea…

- Programul „Prima casa” ar urma sa fie inlocuit cu „O familie, o casa”, iar dobanzile la creditele contractate prin acesta sa fie mai mici pentru familiile cu mai mulți copii. Detalii despre subvențiile de stat pentru achiziționarea sau construirea unei locuințe sunt prezentate intr-un proiect legislativ…

- Your first EURES job este un proiect european de mobilitate cu scopul de a pune in legatura angajatorii care intampina dificultati in ocuparea unor posturi cu candidati calificati din intreaga Europa. Proiectul este destinat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani, aflate in cautarea unui loc…

- Cinefilii se pot bucura vara aceasta de filme clasice de pe Paramount Channel proiectate in aer liber, pe terasa Fabrica Gastropub. In perioada 22 iulie – 9 septembrie, poți viziona lungmetraje celebre proiectate de Paramount Channel in aer liber, in fiecare luni, incepand cu ora 21:00. Intrarea este…

- Laura Dinca, iubita lui Cristian Boureanu, a explicat cum iși dorește sa fie rochia de mireasa in momentul in care va avea loc nunta. Laura Dinca a marturisit, pentru perfecte.ro, ca iubitul ei, Cristian Boureanu, nu ii va vedea rochia de mireasa pana in momentul in care vor ajunge in fața altarului.…