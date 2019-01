Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii din Afganistan au anuntat, marti, ca au anulat discutiile de pace cu oficialii americani din Qatar de saptamana aceasta, din cauza unor „neintelegeri privind agenda”, in special privind implicarea oficialilor afgani precum si despre o posibila incetare a ostilitatilor si un schimb de prizonieri,…

- Functionarii de la Inmatriculari au dispus, anul trecut, suspendarea inmatricularii in cazul a peste 70.000 de autovehicule din judetul Dolj pentru expirarea Inspectiei Tehnice Periodice (ITP). Incepand cu data de 20 mai 2018, a intrat in vigoare Ordonanța nr. 14/2017, ...

- Comandantul Sean Robertson, purtator de cuvant al Pentagonului, a declarat ca orice actiune militara unilaterala in nord-estul Siriei este „inacceptabila”, dupa ce Turcia a anuntat ca va lansa in zilele urmatoare o operatiune militara in zona, relateaza Reuters, potrivit

- Adunarea generala a judecatorilor Instantei supreme a decis ca sedintele de judecata din 3 si 10 decembrie de la completurile de 5 judecatori (C5) sa se amane, arata un comunicat al ICCJ. Aceasta decizie are ca efect amanarea mai multor dosare cu...

- COMUNICAT DE PRESA Consiliul Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, organizatie sindicala reprezentativa la nivelul Agentiei Nationale Post-ul Funcționarii ANAF amenința cu greva din cauza deficitului de personal și orelor suplimentare neplatite apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Mii de hectare de grau compromise din cauza secetei. Nu a mai plouat de multa vreme, pamantul este prea tare si mult grau nici nu a rasarit din cauza lipsei de precipitatii. Specialistii se gandesc cu ingrijorare la efec...

- Milioane de americani nu vor putea vota marti, in cadrul unor alegeri cruciale la mijloc de mandat, din cauza unor reguli electorale stabilite in statul lor, care exclud de facto minoritatile de culoare, hispanice sau amerindiene, in detrimentul democratilor, relateaza luni AFP. Astfel, in statul Florida,…

- Drogurile de mare risc xi mai ales etnobotanicele fac din ce in ce mai multe victime printre copiii noxtri, copiii Romaniei. Tot mai multi consumatori, tot mai multi traficanti, dar parcE tot mai putine solutii care sE-i salveze pe copii de aceastE patimE in care au cEzut, probabil, inconxtienti, la…