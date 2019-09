Stiri pe aceeasi tema

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.

- Corespondenți ai presei franceze la Washington și New York confirma informațiile potrivit carora opoziția din Congresul american continua demersurile pentru o posibila destituire a lui Donald Trump, cu un an și ceva inaintea alegerilor prezidențiale la care actualul președinte și-a anunțat candidatura…

- Democratii din Congresul american au anuntat vineri deschiderea unei anchete parlamentare asupra alegerii vicepresedintelui Mike Pence de a se caza, cu prilejul unei vizite oficiale in Irlanda, intr-un club de golf care ii apartine presedintelui Donald Trump, relateaza AFP.

- Democratii americani au anuntat, miercuri, deschiderea unei anchete parlamentare asupra propunerii lui Donald Trump de a organiza urmatorul summit al G7 intr-unul din cluburile sale de golf din Florida, pe care o considera "ingrijoratoare", noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Interesele financiare personale…

- Democratii americani au anuntat, miercuri, deschiderea unei anchete parlamentare asupra propunerii lui Donald Trump de a organiza urmatorul summit al G7 intr-unul din cluburile sale de golf din Florida, pe care o considera "ingrijoratoare", noteaza AFP. "Interesele financiare personale ale presedintelui…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a decis joi sa convoace pentru a depune marturie mai mult de zece colaboratori apropiati ai lui Donald Trump, printre care ginerele acestuia Jared Kushner, cu scopul de a stabili daca presedintele americana incercat sa obstructioneze ancheta asupra ingerintei…