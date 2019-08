Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, va candida la alegerile prezidențiale din partea Partidului Romania Noastra. El propune valorificarea bogațiilor țarii in favoarea romanilor, nu a strainilor, transmite MEDIAFAX.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Partidului…

- Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 60 de milioane de lei, dar s-au primit oferte de 75 milioane de lei.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in august 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei, din care 200 milioane de lei printr-o…

- In primele cinci luni din 2018, deficitul comercial a fost de 5,01 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele patru luni din 2019, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde euro. In primele cinci luni din 2019,…

- O parte din aceste proiecte sunt in implementare, altele in evaluare/contractare și alte investiții sunt in pregatire. Fondurile europene nerambursabile sunt orientate spre infrastructura, sanatate, social, educație, pregatire profesionala, servicii publice etc. Consiliul Județean (CJ) Vaslui are in…

- Primaria Vaslui va semna in aceasta saptamana actul adițional la contractul de execuție al bazarului, ca urmare a intrarii in vigoare a OUG nr.114/2018. Vasile Paval, primarul municipiului Vaslui, a spus ca la Vaslui va veni acționarul majoritar al firmei care executa lucrarile și va avea discuții privind…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, susține ca Emil Boc este un prost administrator și ca in Cluj-Napoca s-au facut numai investiții mici. Atacul vine dupa ce Boc a spus ca ”acum nu trebuie taiate salariile, dar va dau in scris ca generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual”.Olguta…

- Valoarea proiectelor deblocate si lansate pe toate segmentele de transport se ridica, la ora actuala, la 7 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de specialitate. "Ca ministru al Transporturilor, am avantajul de a propune politici si strategii…