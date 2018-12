Stiri pe aceeasi tema

- Suedia extinde interdicția de a fuma in locuri publice și anumite zone din aer liber Suedia a decis sa extinda, incepand cu 1 iulie 2019, interdicția de a fuma in spații publice și in anumite locuri in aer liber. Astfel, fumatul va fi interzis și pe terasele restaurantelor, dar și la intrarea in spațiile…

- Suedia interzice fumatul in aer liber in anumite locuri publice, ca de exemplu locurile de joaca pentru copii sau peroanele garilor, informeaza AP. Legislativul de la Stockholm a decis să extindă, începând cu 1 iulie 2019, interdicția de a fuma în spații publice…

- CE a decis trimiterea Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE Comisia Europeana a decis sa trimita România în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera integral de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat…

- Spitalele și clinicile din țarile Europei de Vest sunt interesate sa angajeze medici și asistenți medicali din Romania. Astfel, zeci de locuri de munca sunt puse la dispoziția specialiștilor romani din...

- "Viitorul arata destul de simpatic, inteligenta artificiala fiind cea mai dinamica si ce mai imprevizibila ramura a cercetarii. Specialistii sustin ca, la ora actuala, Inteligenta Artificiala este la nivelul unui copil de patru ani. Avand de vedere ca am acasa o fetita de 4 ani care zbarnaie, cred…

- Comisia Europeana anunta, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca lanseaza prima cerere de proiecte prin programul "WiFi4EU", prin care si municipalitatile din Romania vor putea solicita finantare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless. In aceasta…

- In favoarea raportului de respingere au fost exprimate 74 de voturi "pentru", 9 - "impotriva" si 5 abtineri. Potrivit proiectului de lege, prin fumat „se intelege inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului continut in tigarete, tigari de foi, cigarillos si pipe, precum si inhalarea…