Fumatul și poluarea afectează GRAV plămânii La orice agresiune din mediu, plamanul reactioneaza conform codului genetic, prin inflamatie și ulterior prin cicatrice, informeaza stirileprotv.ro. Asa apare fibroza pulmonara, adica momentul in care tesutul functional din plaman este inlocuit de cicatrici. Diagnosticata devreme, afectiunea poate primi un tratament care sa o stopeze. Prof.dr. Florin Mihaltan, medic primar pneumolog: „Dintre romani, sunt fumatori pasivi si risca din aceasta expunere sa faca emfizem si bronsita, in afara de ce ce se stie bine in populatie, cancerul de plamani.” 80% din bolile pulmonare cronice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand e echinocțiul de toamna 2018. Cum te afecteaza debutul toamnei astronomice. Echinocțiul de toamna va fi duminica, 23 septembrie și reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Ziua va fi aproximativ egala cu noaptea in Romania, de miercuri, 26 septembrie 2018

- Expunerea la poluare atmosferica ar putea influenta riscul de a dezvolta dementa, sugereaza un nou studiu preluat de Press Association. Cercetarea realizata la Londra si publicata in revista BMJ Open a descoperit o legatura intre aceasta boala neurodegenerativa si expunerea la dioxid de azot si particulele…

- Sindicalistii solicita Guvernului si Parlamentului Romaniei introducerea echitatii in sistemul de pensie prin luarea in considerare in calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariatilor, inclusiv a celui corespunzator normelor prin cumul, respectiv orelor suplimentare. Prin…

- Elena Udrea a comentat pentru Mediafax despre OUG care priveste revizuirea sentintelor date pe baza de protocoale sau interceptari si a spus ca este INUTILA deoarece nu are prevederi clare si ferme. Mai mult, fostul ministru MDRT a declarat ca judecatorii nu sunt dispusi sa recunoasca faptul ca s-au…

- Poluarea aerului nu este o problema care afecteaza doar sanatatea plamanilor, un numar din ce in ce mai maie de studii stiintifice demonstreaza ca respirarea aerului curat permite evitarea unui numar mare de boli cerebrovasculare si neurodegenerative.

- Cursul de apa Ciric a fost iarasi umplut cu hidrocarburi zilele trecute, din cauza unei deversari accidentale, dupa cum spun reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Prut- Barlad (ABA Prut- Barlad). Un cititor ne-a semnalat ca pe cursul de apa au ajuns cantitati mari de hidrocarburi, iar prin intermediul…

- Pe masura ce iulie se apropie de sfarșit, soarele a fost “gol” timp de 21 de zile - o perioada remarcabila de 3 saptamani fara pete solare. Pentru a gasi o perioada egala in istoricul recent, trebuie sa va intoarceți in iulie-august 2009, cand soarele a ieșit dintr-un minim solar intr-un secol. Astronomii…