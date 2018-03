Fumatul poate creşte cu până la 60% riscul de pierdere a auzului (studiu) Fumatul nu este nociv doar pentru plamani si inima, ci poate afecta si auzul, sugereaza concluziile unei cercetari realizata in Japonia pe zeci de mii de persoane, citate miercuri de Press Association. Un studiu efectuat pe un numar de peste 50.000 de participanti a demonstrat un risc crescut de afectare a auzului in randul fumatorilor in comparatie cu persoanele care nu au practicat niciodata acest obicei. Fumatul a condus la o crestere situata intre 20% si 60% a riscului de pierdere a acuitatii auditive. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate in urma verificarilor anuale ale starii de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

