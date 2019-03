Stiri pe aceeasi tema

- "Asa arata un guvern de tampiti. In loc sa reglementeze piata pentru a oferi cat mai multe alternative clientilor, in loc sa ridice standardul in domeniul taximetriei, ei interzic aplicatiile de car-sharing", afirma deputatul USR. El spune ca, pentru orice incompetent, noile tehnologii sunt…

- În ciuda faptului ca România dispune de o legislație antifumat, aflata în vigoare înca din anul 2016, în multe restaurante și baruri se fumeaza în continuare în interior. Cel puțin la aceasta concluzie au ajuns polițiștii din Capitala, în urma unei…

- Directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Arad, Marinel Hentes, a declarat, pentru AGERPRES, ca institutia a primit notificari de concedieri colective de la cateva companii.Doua dintre companiile care si-au anuntat inchiderea activitatilor sunt cu…

- Polițiștii locali din Deva au dat amenzi pentru nerespectarea legii in ceea ce privește fumatul in spațiile publice inchise. In urma sesizarilor primite de la cetațeni, polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a constata in teren care este situația. Oamenii legii au identificat mai multe persoane…

- Acesta face un apel la "oamenii responsabili" din Guvern si din Coalitia de guvernare, la toti parlamentarii, in special cei de Bucuresti, sa ia masurile care se impun astfel incat Capitala sa nu fie lasata fara 25% din buget."Vremelnicul presedinte al Partidului Social Democrat crede,…

- De mai bine de 10 ani, o zona cu un important potențial turistic ramane abandonata buruienilor și gunoaielor. Totul se va schimba incepand cu aceasta primavara, promite un primar din București. Insula de la Lacul Morii se va transforma total, daca este sa-i dam crezare primarului Sectorului 6, Gabriel…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, joi, la Curtea Constitutionala, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care vizeaza si alegerile pentru Parlamentul European, respectiv interdictia ca in ziua alegerilor sa se organizeze orice alt tip de scrutinuri, inclusiv…

- Iohannis a mai promulgat legi ce completeaza Codul Fiscal, reforma in domeniul sanatatii, dar si pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cartii in Romania. Astfel, seful statului a semnat, joi, urmatoarele decrete: *Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului…