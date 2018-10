Stiri pe aceeasi tema

- Din tara cu cele mai dure reguli impotriva fumatului si fumatorilor, acum oficialii din Marea Britanie ii premiaza pe fumatori. Unul din trei britanici are voie sa fumeze in spatii inchise.

- Noi dezvaluiri despre capturarea sefului bandei de hoti romani care au torturat o familie de medici in Italia. Acesta a incercat sa amaneteze un ceas al victimelor, moment in care politia a intrat pe fir si i-a luat urma.

- S-a dat lege!Vezi ce sunt obligati de vineri sa faca toti romanii care stau la bloc. Amenda intre 500 si 3.000 de lei daca refuza Toti romanii care stau la bloc vor avea incepand de vineri, 28 septembrie, noi obligatii. La data respectiva intra in vigoare noua lege care vizeaza organizarea si functionarea…

- Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din pretul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea si are potentialul de a incetini cresterea economica, conform unui studiu realizat de UHY, reteaua internationala…

- Fan Bingbing, o actrița care peste 3 zile ar trebui sa implineasca 37 de ani, a disparut fara urma de doua luni. Cunoscuta actrița, cea mai bine platita din țara ei, s-a facut cunoscuta prin rolurile din filmele „Blink” și „X-men”. Femeia n-a mai fost vazuta in public de doi ani, iar pe rețelele de…

- Chiar daca datele statistice oficiale nu au aparut inca, operatorii din turism spun ca locurile de cazare din Delta Dunarii au fost ocupate la capacitate maxima in lunile iulie si august. In comparatie cu litoralul, in Delta si luna septembrie, si chiar octombrie, se anunta a fi la fel de bune. Estimarile…

- Alexandru Obada studiaza italiana-spaniola la Facultatea de Litere a Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi. De la 16 ani nu mai vede, dar si-a propus sa depaseasca aceasta provocare a vietii si sa studieze limba lui Dante in cea mai veche universitate din Romania.