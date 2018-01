Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 700 milioane de lei, cu scadenta la 3 ani si o dobanda de 3,63% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 934 milioane lei, din care bancile au licitat in nume…

- Totul despre nuntile anului 2018. Ce gasesti la targul de la Muzeul de Arta FOTO Peste 130 de firme, flori si decoratiuni de peste 30.000 de euro si rochii de mireasa de peste 300.000 de euro. Este rezumatul targului Nunta la Palat, desfaurat in aceste zile la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca. Tema…

- Mana muzei de pe statuia poetului Mihai Eminescu, din parcul central al municipiului Galati, a fost furata din nou, dupa ce aproape 30 de replici ale mainii au disparut de-a lungul timpului, in apropierea momentelor omagiale dedicate poetului, fara ca autorii furturilor sa fie prinsi vreodata. O noua…

- Dupa ce am semnalat faptul ca polițiștii au dat amenzi mari in Sectorul 6, pe Strada Grințieșului, Gorjului, Militari, pentru parcare ilegala, Direcția Generala de Comunicare și Relații Publice, Sectorul 6, a transmis un punct de vedere.

- Amenzi de aproape 16 milioane de euro de la Consiliul Concurentei. Este sanctiunea totala primita de cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent.

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- Consiliul Local (CL) Huși a aprobat, in ședința ordinara din luna decembrie, proiectul de hotarare privind Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru 2018. Potrivit documentului, in cadrul aparatului de specialitate al primarului, sunt vacante 11 funcții publice. De asemenea, la Serviciul Public…

- Adolescentul care si-a ucis tatal cu toporul apoi i-a cusut rana pentru a ascunde crima, barbatul care si-a violat mama, mama care si-a ucis fiul cu ciocanul, batranul care a dormit un an alaturi de cadavrul surorii sale doar pentru a-i lua pensia, tineri care au murit pentru ca au baut “otrava” vanduta…

- Avand in vedere sarbatorile care se apropie, echipajele Poliția Locala a Municipiului Targu Jiu vor fi angrenate in misiuni specifice care vizeaza creșterea gradului de siguranța a cetațenilor prin acțiuni preventive in zonele de interes public. „Conform planului de acțiuni aprobat la…

- Lidl iși consolideaza poziția pe piața locala, inaugurand anul acesta peste 15 magazine, in orașe precum Timișoara sau București, dar și in localitați mai mici, precum Calarași sau Valenii de Munte. Ultimele doua deschideri din acest an calendaristic sunt planificate pentru 21 decembrie, la Constanța…

- Zeci de proprietari de mașini scumpe au fost amendați de Poliția Locala pentru ca au parcat in zona ultracentrala. Și nu oriunde, ci chiar in parc. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au acționat zilele trecute in zona Parcului Justiției, unde au existat sesizari ca unii conducatori…

- Polițiștii locali au dat, in ultimele zile, zeci de amenzi celor care și-au parcat mașinile „aiurea”, pe Calea Martirilor și pe strada Gheorghe Lazar, blocand o banda de circulație. „Pe Calea Martirilor se circula pe patru benzi. Poliția Locala a aplicat amenzi, cetațenii iși lasa…

- Pompierii timișeni sunt alerta maxima! Chiar in aceasta perioada desfasoara acțiuni de indrumare și control pe linia respectarii masurilor de aparare și stingere a incendiilor. In vizor sunt locurile unde va exista un aflux mare de persoane (hoteluri, pensiuni, cabane montane), restaurante unde se vor…

- In cursul anului 2017 compartimentul securitate si sanatate in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures a desfasurat la nivelul judetului mai multe campanii de constientizare si control a agentilor economici si a lucratorilor salariati. Astfel, in perioada mai – noiembrie a fost…

- Dezvaluiri incendiare despre unul dintre patronii B1 TV, Bobby Paunescu. Dosarul 'Creanta' are parte de dedesubturi uluitoare cu oameni importanti implicati, dar si multe milioane. Cum s-a ajuns ca fosta blonda de la Cotroceni sa detina 'Evenimentul Zilei'? Paunescu ar fi imprumutat bani de la Bogdan…

- Departamentul Supraveghere Piata al Registrului Auto Roman (RAR) a inchis peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare, masura fiind luata dupa un control facut de inspectorii Registrului la 655 de societati din toata tara, informeaza HotNews.ro, citand ...

- Patronii cu firme mici si mijlocii reuniti in principala organizatie de profil din Romania sun dezamagiti de Legea prevenirii, in forma finala, iesita din Parlament, din care lipsesc planul de remediere a neregulilor si lista de sanctiuni pentru care ar fi urmat sa fie iertate firmele contraveniente…

- Alesii vor mai multa putere pentru politistii locali. Sunt prevederile unui proiect de lege controversat, care a fost adoptat tacit de Senat, din cauza ca nu a fost dezbatut in termenul prevazut de lege.

- Sute de amenzi pe șoselele din Timiș, miercuri, la acțiunea comuna a polițiștilor din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Oamenii legii nu au iertat nimic și au reținut 51 de permise de conducere și 34 de certificate de inmatriculare.

- Saptamana plina pentru polițiștii locali buzoieni. Dupa adoptarea celebrei Hotarari 326.2017, care se refera la buna conviețuire in Buzau, oamenii legii s-au vazut nevoiți sa puna in aplicare prevederile regulamentului care a provocat o lunga dezbatere publica in ultima vreme. [...] citește mai mult…

- Peste 1.000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii de la rutiera, intr-o singura zi, in cadrul unei acțiuni pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Au fost retrase 456 de certificate de inmatriculare, iar in patru cazuri polițiștii au dispus imobilizarea autovehiculelor…

- Autospeciala de ridicari auto a Primariei Bistrita, care a costat 100.000 de euro, nu a fost folosita nici macar o zi pentru a scapa de masinile parcate ilegal prin oras. Autoritatile nu dispun de personalul necesar si nici de spatii pentru a depozita masinile care ar trebui ridicate.…

- 618 sancțiuni contravenționale, dintre care 257 pentru exces de viteza, au fost aplicate de polițiștii rutieri din Prahova și Dambovița, in urma unei acțiuni pe DN1A, DN72, DN 71 și DJ720. Totodata, au constatat 4 infracțiuni, au reținut 16 permise și au retras 27 de de certificate de inmatriculare…

- Doua persoane fizice din Aiud au fost sanctionate cu amenzi totalizand cu 80.000 de lei de catre inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost depistate avand la munca persoane fara forme legale de angajare. In perioada 13-17 noiembrie 2017, au fost controlate in total 79 de unitati comerciale din județ și…

- Ordonanta 82/2017 ii obliga pe toti angajatorii din Romania sa initieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice pentru transferul CAS de la angajator la angajat. Confederatia Patronala CONCORDIA atrage atentia ca in aceste conditii se poate ajunge la blocarea economiei si cere…

- Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet si au aplicat peste 600 de sanctiuni contraventionale soferilor indisciplinati. Cele mai multe fiind pentru viteza. Mai exact, politistii au aplicat 652 de sanctiuni contraventionale, dintre care 203 au fost pentru nerespectarea…

- Amenzi de 4.000 lei si masini ridicat pentru parcarea pe locurile persoanelor cu handicap In perioada 13-16 noiembrie 2017, politistii locali au desfasurat actiuni privind ocuparea abuziva a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilitați. Acțiunile au avut loc in zona strazilor: Navodari,…

- Garda de Mediu Prahova a sancționat, din 2014 incoace, de 13 ori trei mari poluatori din Ploiești. OMV Petrom - Petrobrazi, Unilever (platforma industriala Ploiești) și Petrotel-Lukoil au platit in total, in ultimii patru ani, puțin peste 600.000 de lei pentru neregulile descoperite in cazul lor de…

- Magazinul online CEL.ro anunța ca va organiza o noua runda de reduceri în campania de Black Friday pe data de 17 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi și produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care și-l propune pentru Black Friday 2017 este…

- Firma unui fost politician recent eliberat din inchisoare a igienizat catacombele Brasovului cu scopul de a le exploata turistic, fara ca autoritatile sa fi stiut de aceste demersuri. Igienizarea catacombelor a fost realizata de firma detinuta de Marian-Aurel Arisanu, care sustine ca nu…

- Polițiștii locali focșaneni au inceput sa-i sancționeze pe locuitorii municiului care fac mizerie pe strazi. In ultima luna au fost aplicate amenzi celor care arunca chiștoace sau gunoaie in locuri publice, in disprețul oricaror norme și reguli de conviețuire.Directorul Poliției Locale Dorian Alecsandrescu…

- Unele dintre cele mai exclusiviste restaurante din Londra ofera clientilor un mediu intim unde acestia pot sa isi aranjeze intalniri de afaceri, zile de nastere extravagante sau mese festive chiar in salile private. Clientii platesc chiar si 1.300 de dolari pentru o cina, potrivit Bloomberg.…

- Angajatorii care nu vor plati contributiile sociale vor fi condamnati penal Trecerea contributiilor de la angajator la angajat va obliga firmele sa plateasca integral sumele pentru bugetului asigurarilor sociale, patronii riscând altfel dosar penal. Vicepresedintele ALDE Ioan…

- Un fost politist face acuzatii grave la adresa Politiei Române si descrie în amanunt cum functioneaza sitemul. Preventia, spune acesta, e un subiect strain. Singura preocupare pentru oamenii legii: sa aduca bani la bugetul de stat.

- Lipsa vestei reflectorizante, bicicleta neechipata corespunzator si consumul de alcool sunt doar cateva dintre contraventiile care, in acest weekend, le-au adus amenzi usturatoare biciclistilor...

- Decizie fara precedent a autoritatilor in privinta utilizarii facebookului. Daca nu ai implinit 16 ani si nu reusesti sa-ti convingi parintii sa isi asume ce faci online nu mai ai voie pe facebook! Legea Comisiei Europene va intra in vigoare anul viitor. Niciun site nu le va mai permite copiilor sa…

- Jandarmii argeseni au depistat mai multe persoane in comunele Davidesti si Calinesti care transportau lemne cu carute, lemne pentru care nu aveau documentele necesare. Drept urmare, 16 persoane au fost amendate cu suma de ...

- Primaria Alba Iulia a decis sa doteze Politia Locala cu camere video portabile. Mai precis, pe “modelul” politistilor de la rutiera, si politistii locali vor avea camere de mici dimensiuni, pe echipamentul de serviciu. Astfel se monitorizeaza atat comportamentul oamenilor legii, cat si al cetatenilor,…

- Directia Sanitar-Veterinara lanseaza un proiect intitulat „Puncte Gastronomice Locale”, care reprezinta, in esenta, un conceput pentru dezvoltarea gastronomiei locale, pentru ca prin acesta se vor putea infiinta, cu precadere, in zonele rurale sau in zonele cu traditii, mici restaurante. Mai exact,…

- Noua contributie asiguratoare pentru munca, de 2,25%, pe care o vor suporta firmele la salariile platite angajatilor, va crest costurile pentru 90% dintre intreprinderile mici si mijlocii (IMM), iar mutarea celor mai multe contributi sociale de la angajator la angajat va imposibil de realizat tehnic…

- Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) a publicat versiunea 2017 a ghidului pentru Black Friday, disponibil pe site-ul asociatiei. Ghidul este adresat retailerilor, dar si clientilor cu scopul de a le facilita informarea inaintea celui mai important eveniment de shopping al anului. Acesta cuprinde…

- Cata mizerie poți strange dupa niște „gunoaie” de oameni? Aceasta este intrebarea pe care și-o adreseaza retoric, de cateva zile, cetațenii municipiului Aiud. Nici nu a plouat tare și Valea Aiudului, apa curgatoare care strabate municipiul, ofera tuturor o imagine dezolanta. Gunoaie de orice tip, incepand…

- Politia Locala a executat ieri o razie in perimetrul Pietei Centrale și in zonele adiacente acesteia. In aceasta activitate au fost implicate Biroul de Ordine Publica, Siguranta Rutiera si Inspectie Comerciala, scopurile urmarite fiind depistarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Initiativa legislativa de combatere a ambroziei a fost inregistrata la Senat in luna aprilie si a fost semnata de mai multi parlamentari de la PNL, PMP si UDMR. Potrivit proiectului, "proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai cailor ferate, ai cursurilor…

- O delegatie a filialei de Cruce Rosie din Modena, Italia, s-a aflat luni la Arad. Vizita italienilor este rod al parteneriatului de sase luni pe care acestia il au cu filiala judeteana de Cruce Rosie Arad. Iar beneficiari ai acestui parteneriat sunt aradenii. Un TIR cu produse sanitare a fost descarcat,…

- In Timisoara, uscatul rufelor in balcoanele deschise si in fata blocului a fost interzis printr-o hotarare de consiliu local. In ultimele luni, 6 familii au fost amendate. Edilii au hotarat sa-i amendeze si pe cei care bat covoarele in spatele blocului ori scutura diverse lucruri pe fereastra.…

- Aproape 700 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii rutieri in numai patru zile! Oamenii legii au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, in total au fost aplicate aproape 700 de sanctiuni contraventionale…

- AJOFM Dambovița informeaza persoanele interesate sa participe la Bursa locurilor de munca, ca 59 de agenți economici au transmis pana Post-ul Patronii dambovițeni cauta 600 de angajați, vineri, la Bursa locurilor de munca de la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Avand in vedere ca Brasovul nu are un regulament de crestere a animalelor, in ceea ce priveste cainii, se poate aplica doar Legea nr. 258 din 2013, care, printre altele, prevede ca intr-un apartament, pot fi crescuti maxim doi caini. Reprezentantii Primariei Brasov au precizat ca, in baza acestui…