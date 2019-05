Fum alb! Avem procuror general! Dupa cum dezvaluiam chiar ieri, iata ca departe de zbuciumul politic din studiourile televiziunilor s-au incheiat cu ”fum alb” si mai repede decat se asteptau unii negocierile pentru desemnarea de urgenta a unui nou procuror general al Romaniei. Singura posibila intarziere depinzand de acum inainte doar de ”intrarea in paine”a Anei Birchall, cea nominalizata deja […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, ca urmare a publicarii decretului privind eliberarea, incepand cu 27 aprilie, din functia de procuror general ca urmare a pensionarii, avocatul lui Augustin Lazar, Ovidiu Podaru, a apreciat, la termenul de marti, ca cererea de suspendare a procedurii de revocare, actiune demarata de ministrul…

- In actualul context politic electoral, Augustin Lazar ar trebui sa dea dovada de responsabilitate si bun-simt si sa nu mai candideze la inca un mandat de procuror-general, susține jurnalistul Cristian Tudor Popescu.„Insa, daca Augustin Lazar, dupa ce s-a prezentat la concurs pentru un nou…

- Ministrul Justitiei i-a respins pe toți candidații la funcția de procuror general - Augustin Lazar, Gabriela Scutea, Daniel Horodniceanu și Marian Drilea. Procedura de selecție se va relua. Augstin Lazar: Am un proiect pe care o sa il și pun pe site sa il vedeți domniile voastre, un proiect care propune…

- Cei patru candidati pentru functia de procuror general al Romaniei - Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu - sustin miercuri interviul, in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Interviurile incep la ora 9,00 si vor fi transmise…

- Ministerul Justiției a anunțat, luni dupa-amiaza, ca cei patru candidati pentru functia de procuror general al Romaniei (Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu) au fost admisi. Ei vor sustine interviul pe 10 aprilie, incepand cu ora 9.00, la sediul Ministerului...

- Fostul sef al DIICOT Daniel Horodniceanu si-a depus candidatura pentru functia de procuror general al Romaniei. Horodniceanu a declarant, pentru Agerpres, ca a trimis documentele prin curier la Ministerul...

- Augustin Lazar a anuntat, marti, ca si-a depus candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Romaniei. "In urma cu jumatate de ora am depus-o (candidatura - n.r.). Am mers la cabinetul ministrului, bineinteles", a declarat Lazar, la sediul CSM. Pe 18 martie, el a declarat ca va candida pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, ca imediat dupa adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta ce va modifica OUG 7 2019, va declansa procedura de selectie a unui nou procuror general al Romaniei, precizeaza Agerpres.Am avut in vedere abrogarea acestui articol 54. Daca…