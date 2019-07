Stiri pe aceeasi tema

- București Mall-Vitan invita toți pasionații de sport la cel mai mare eveniment de fitness al verii. Pe 22 iunie, pe rooftop-ul București Mall, in intervalul 13.00 - 20.15, va avea loc primul maraton de fitness din țara, organizat de MUSIC & CYCLING™, in parteneriat cu LES MILLS™, cel mai mare furnizor…

- Costin Ștucan il va avea invitat la GSP Live pe Ciprian Panait, unul dintre antrenorii romani care activeaza in Golf. Doctor in Educatie Fizica si Sport, Panait a lucrat și pentru mai multe echipe din Romania de-a lungul timpului, precum Vaslui sau Rapid. Dupa ce a condus echipa olimpica a celor de…

- Lotul olimpic de fizica al Romaniei a obținut trei medalii de argint, una de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a treia ediție a Olimpiadei Europene de Fizica, desfașurata la Riga, in Letonia, in perioada 31 mai-4 iunie. Olimpicii sunt elevi ai liceului de Informatica din Capitala, potrivit…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, va prezida secțiunea Cultura și Audiovizual a Consiliului Educație, Tineret, Cultura și Sport din 23 mai 2019, de la Bruxelles, unde vor fi adoptate doua seturi de recomandari politice pentru susținerea creativitații tinerilor, respectiv…

- Marian Dragulescu a povestit cum s-a apucat de gimnastica. Recunoaște ca inițial a inceput cu o alta disciplina și chiar a incercat și inotul, insa nu a fost atras și pana la urma, la insistențele tatalui, a ales gimnastica. „Parinții mei locuiau pe Basarabiei. Trebuia sa ma duc pana in Ghencea ca…

- Cel mai mare festival de film documentar din lume dedicat muntelui, aflat in 2019 la cea de-a 67-a editie consecutiva, "Trento Film Festival. Montagne e Culture", ajunge in Romania, in premiera, in cadrul Zilelor Muzeului Tarii Crisurilor (MTC) din Oradea, in perioada 15 - 19 mai. Potrivit unui comunicat…

- 10 jucatori plus cei doi antrenori vin de la Corona Wolves. Rezultatul reprezinta o performanța istorica pentru Rominia! Selectionata Romaniei a reusit promovarea in al doilea esalon mondial la hochei pe gheata, in week-end, sambata, dupa ce a castigat Grupa B din Divizia I a Campionatului…

- * Romania va participa cu noua echipaje, cinci masculine si patru feminine, la prima etapa a Cupei Mondiale 2019, programata la Plovdiv (Bulgaria), in perioada 10-12 mai, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. * Fostul fotbalist Gianluca Zambrotta, campion mondial…