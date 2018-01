Fujifilm va renunta la 10.000 de angajati si anunta ca va prelua Xerox

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de WSJ, scrie zf.ro.

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat sambata ca isi va consolida operatiunile de productie de televizoare din Slovacia prin inchiderea uneia dintre cele doua uzine pe care le detine in aceasta tara, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Samsung are în prezent două facilităţi…

- Agentia de turism J’Info Tours, trader de cereale, va trimite in februarie 97 de persoane intr-o vacanta de zece zile in Bali, Indonezia. Pentru fiecare dintre ei a platit cate 4.000 de euro.

- Grupul german Rewe, care in 2016 a decis inchiderea magazinelor sale XXL Mega Discount, a anuntat finalizarea procesului de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti, dupa ce acestea au intrat sub brandul Penny Market. Compania vrea sa mai deschida in acest…

- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696 de angajati.…

- Ultimul colos industrial din Iasi, aflat in insolventa de 9 ani, concediaza 260 de angajati, preavizele fiind emise din aceasta saptamana. Compania are circa 340 de angajati. Fortus risca sa intre in faliment pentru ca Guvernul nu a modificat legislatia, astfel incat actionarul principal – statul -…

- Vesti proaste pentru sute de oradeni: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici a decis sa puna lacatul pe porti. Este vorba de compania Zaharul, producatorul brandului "Diamant". Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila, astfel ca investitorii vor produce…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Lego Group, care a anuntat in septembrie ca va concedia 8% din forta de munca, transmite ca va colabora cu una dintre cele mai mari firme din domeniul hi-tech din China, pentru a produce jocuri online pentru copii. Cei mai mari actori din industria jucariilor incearca sa navigheze spre mediul online,…

- Fabrica de zahar „Diamant” din Oradea, una dintre cele mai mari din tara, se va inchide din aceasta primavara. Compania germana Pfeifer&Langen a decis sa renunte la productie din cauza pretului mare al sfeclei de zahar. Negocierile pentru vanzarea fabricii au esuat, iar cei 215 angajati au fost informati…

- Grupul GEFCO, jucator global in logistica industriala și lider european in logistica automobilelor, anunța astazi achiziționarea companiei spaniole GLT, specialist in transportul pe ruta Europa-Maroc. Achiziția are o valoare strategica puternica pentru GEFCO, consolidand prezența companiei in regiune…

- Cu cinci divizii, șapte uzine, dintre care una la Carei, patru centre de cercetare și peste 18.000 de angajați in Romania, Grupul german Continental a demarat discuții privind o reorganizare a structurii sale. Este posibil ca gigantul din industria auto sa se transforme intr-un holding. Specialiștii…

- Facebook va produce caști de realitate virtuala impreuna cu Xiaomi. Mai exact, Oculus – divizia de VR a gigantului american – a anunțat ca grupul chinez Xiaomi este partenerul ales pentru dispozitivul Oculus Go, anunțat in luna octombrie, potrivit Reuters . In China, va exista o versiune speciala pusa…

- Fotocredit: Vauxhall Grupul PSA va renunța la alți 250 de angajați ai fabricii britanice Vauxhall/Opel din Ellesmere Port, dupa ce in toamna anului trecut fusese anunțata disponibilizarea a alți 400 de muncitori . Astfel, fabrica ce produce la ora actuala compacta Astra va ramane cu doar un schimb…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivel...

- Polisano distributie, business care in 2014 avea afaceri de peste 1,3 mld. lei si era al cincilea distribuitor de medicamente de pe piata locala, a anuntat anul acesta falimentul, la 24 de ani de la infiintare, printr-o notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului. Din perspectiva…

- Prezenta pe piața romaneasca inca din anul 1999, compania WIRQUIN Romania continua seria investițiilor majore in ceea ce privește producerea echipamentelor sanitare inovatoare. Compania are in plan, in anul 2018, sa construiasca cea mai moderna fabrica de instalații sanitare din țara. Proiectul va prinde…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au lansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, au declarat surse citate de Reuters, potrivit News.ro

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Grupul chinezesc CEFC, impreuna cu compania est-europeana Penta Investments au inaintat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a postului de televiziune Pro TV.

- Compania americana de produse de lux Michael Kors a anuntat ca va renunta sa mai foloseasca blana naturala. Decizia se refera si la producatorul de incaltaminte Jimmy Choo care face parte din holding.

- Retailerul global de îmbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va închide mai multe magazine dupa ce a înregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza în Stockholm, precum si alte…

- Astazi, Capgemini Services Romania s.r.l.(Capgemini), parte din Capgemini Group, a inaugurat oficial noul sediu din Suceava, situat in incinta Iulius Mall, Calea Unirii, nr. 22, etajul 1. Compania a preluat spațiul in primavara acestui an, a demarat apoi impreuna cu proprietarul lucrarile de amenajare…

- Procesul intentat de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si unor angajati ai acestuia a fost suspendat, marti, de Curtea de Apel Ploiesti pana la judecarea unui alt dosar privind o cerere de interventie in favoarea unuia…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, vrea sa concedieze 10.000 de angajați pentru a-și reduce costurile cu doua miliarde de dolari. Teva vrea sa iși reduca costurile cu pana la 2 miliarde de dolari in urmatorii doi ani, au declarat pentru Bloomberg…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Compania americana General Electric (GE) intentioneaza sa desfiinteze 4.500 de locuri de munca in Europa, ca parte a planului de restructurare prezentat luna trecuta. Potrivit cotidianului francez Les Echos, ...

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in Romania controleaza magazinele Kika si Pepco, se prabusea ieri pe bursa de la Frankfurt in urma demisiei directorului general pe fondul unor nereguli contabile, scrie Bloomberg. Ieri dupa masa…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea companiilor Elit și Vericom de catre americanii de la Smithfield. CC a verificat daca preluarea nu va afecta mediul concurențial. Consiliul Concurenței a autorizat tranzactia prin care Smithfield Romania SRL a achizitionat companiile Elit SRL si Vericom 2001…

- Firmele din Vest ne fac concurenta, ii atrag cu salarii mai mari si soferii romani prefera sa lucreze in alte tari. In Germania, venitul unui sofer de camion depaseste 2.000 de euro net pe luna“, a spus Serban Popescu, managing director in cadrul companiei Lagermax Autotransport, care are sediul in…

- Surse din cadrul companiei multinaționale Takata au confirmat pentru Special Arad ca societatea a fost vanduta. Aceleași surse arata ca toți angajații din Arad ai companiei au fost chemați...

- Compania chineza, care a incheiat un acord privind achizitia unui pachet de 51% din actiunile companiei petroliere KMG International NV din Romania si care ar intentiona, in alianta cu grupul ceh Penta...

- Compania de transport si logistica Transport Trade Services (TTS), controlata de antreprenorul roman Mircea Mihailescu, a aprobat in AGA venirea pe Bursa din Bucuresti, potrivit datelor din Monitorul Oficial. „Se aproba admiterea actiunilor emise de societate la tranzactionare pe piata reglementata…

- Conglomeratul japonez Toshiba a anunțat ca vinde 95% din divizia sa de televizoare catre grupul chinez HiSense, care devine astfel al patrulea producator mondial, in urma Samsung, LG și a TCL, grup tot din China, scrie AnandTech . Conform ințelegerii, Toshiba va primi suma de 114 milioane de dolari…

- Taco Bell, cel de-al treilea brand adus de Sphera Franchise Group in Romania, va deschide pe 30 noiembrie al doilea restaurant de pe piata locala, in Mega Mall, dupa ce in octombrie a inagurat unitatea din Baneasa Shopping City. Taco Bell, principalul lant de restaurante de tip „quick service…

- Ben Fitchett, un adolescent in varsta de 14 ani din Marea Britanie, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat de pe un pod. In timp ce poliția examina mobilul baiatului , tatal sau, Peter Fitchett, a cerut companiei de telefonie mobila la care era abonat fiul sau sa rezilieze contractul, intrucat acesta…

- „Din pacate, deficitul de personal este o problema cu care ne confruntam dintotdeauna. Ne pare rau sa constatam, din ce in ce mai frecvent, ca persoanelor le lipseste dorinta de a lucra si vin cu motivatii care pentru noi sunt de neinteles. Tocmai de aceea, pentru a incerca sa-i motivam, apelam la o…

- Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat in cadrul audierilor ca a prezentat comisiei un document potrivit caruia grupul OMV Petrom ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 7 miliarde de lei. Compania respinge vehement acuzațiile de neplata a obligațiilor catre stat. ...

- Pe pagina lor de Facebook, Verbraucherzentrale Hamburg (Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg) a dezvaluit ca Ferrero, compania din spatele Nutella, a schimbat in mod secret rețeta. Producatorii au adaugat mai mult zahar și mai mult lapte praf degresat. Conținutul de zahar a…

- Grupul KMG International (KMGI) a atins in primele noua luni din 2017 rezultate tehnologice si financiare record, unice in istoria sa de circa 20 de ani, se arata intr-un comunicat transmis luni de concernul din Kazahstan, care este si proprietarul Rompetrol. „In ultimii 5 ani, pe fondul…

- Aquila Part Prod Com, cea mai mare companie din grupul Aquila din Ploiesti (judetul Prahova), controlata de antreprenorii Alin Dociu si Catalin Vasile, a inchiriat recent un spatiu de depozitare si birouri cu o suprafata totala de 10.000 de metri patrati intr-un proiect dezvoltat de o companie locala…