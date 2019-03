Stiri pe aceeasi tema

- Jihadistul francez Fabien Clain, cunoscut drept 'vocea' care a revendicat in numele Statului Islamic (SI) atentatele din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a fost ucis in Siria, transmite AFP, citand surse de securitate apropiate dosarului.Conform postului de radio France Inter, care a facut anuntul,…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a reafirmat duminica la Amman (Iordania) ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic nu s-a incheiat in Siria, adaugand ca cei care cred ca jihadistii au fost invinsi 'se inseala', scrie agerpres.ro.

- S-au implinit 4 ani de la atacul terorist asupra redacției Charlie Hebdo de la Paris. 12 oameni au murit și 11 au fost raniți, in atentatul comis de 2 frați care se declarau soldați ai gruparii Al Qaeda din Yemen.

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a reafirmat duminica ''marele sacrificiu'' al kurzilor in lupta antijihadista in Siria si a avertizat impotriva unei ''recrudescente a terorismului'' in cazul in care acestia sunt tinta unei noi ofensive turce, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Kurzii…

- Atentatul s-a soldat cu cinci morti si 11 raniti. El a fost revendicat de organismul de propaganda al gruparii jihadiste SI la cateva minute dupa moartea, sub tirurile de riposta ale politistilor si dupa 48 de ore de urmarire, a acestui delincvent recidivist de 29 de ani, care avea emisa pe numele…