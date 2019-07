Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, a anuntat marti intr-un mesaj pe Facebook ca si-a depus mandatul de deputat, informeaza agentia de presa Moldpres si Radio Chisinau, potrivit Agerpres. 'In actuala situatie, in care (...) nu-mi pot indeplini obligatiile fata…

- Fostul lider al PDM Vlad Plahotniuc a anuntat marti, 30 iulie, ca isi depune mandatul de deputat, pe care l-a castigat in alegerile din 24 februarie in circumscritia din Nisporeni, unde ar urma sa fie organizate alegeri parlamentare noi. Plahotniuc si-a motivat decizia prin faptul ca nu are „nevoie…

