Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul Revolut a reusit marti sa obtina licenta de banking în Europa, marcând un moment important pentru modul în care jucatorii noi – challengerii – schimba toate sectoarele de activitate, inclusiv cel bancar, potrivit CNBC. Revolut a anuntat…

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

- Producatorul american a anuntat vineri primul pas in vederea restructurarii afacerii sale neprofitabile din Europa, care ar urma sa implice renuntarea la unele modele, reducerea locurilor de munca si posibil inchiderea unor fabrici. Pentru a implementa acest plan, Ford a numit noi sefi in Germania si…

- „Din punct de vedere istoric, Moses Rosen a fost singurul rabin est-european care a reușit sa-și pastreze o comunitate activa în pofida emigrarii și a dictaturii”, a declarat Pinchas Goldschmidt, în exclusivitate pentru Deutsche Welle. Deutsche…

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…

- In țara noastra, mancarea este mai ieftina cu aproape 50% decat in Marea Britanie sau Germania, dar veniturile sunt de 3,6 ori mai mici. The post Mancam mai ieftin decat bulgarii, dar mai scump decat ungurii. Cat costa alimentele de baza in Romania, comparativ cu alte state din Europa appeared first…

- Un roman mananca mai ieftin in București decat in Sofia, dar mai scump decat la Budapesta, arata o analiza Libertatea, realizata pe baza datelor privind costul cu alimentele colectate de platforma online Numbeo. In țara noastra, mancarea este mai ieftina cu aproape 50% decat in Marea Britanie sau Germania,…