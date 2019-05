Stiri pe aceeasi tema

- Doua clanuri de țigani s-au batut crunt in plina strada. Intregul conflict a pornit de la niște acte, pe care oamenii venisera sa le faca la un birou notarial. Scenele de groaza s-au petrecut in centrul Reșiței. Un barbat a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a fost lovit in cap cu o bara metalica,…

- Imagini terifiante au fost surprinse pe o strada aglomerata din Birmingham. Un adolescent de 15 ani și un barbat de 35 de ani au fost impușcați. Poliția spune ca victimele au fost vizate in mod deliberat de catre atacator.

- MANIFESTARI…Editia 2019 a „Zilelor Culturale ale Barladului” continua. Dupa spectacole in aer liber in centrul cultural-istoric al municipiului, dupa competitia sportiva „Cupa la gimnastica Andreea Raducan” manifestarile continua cu reprezentatii de teatru si intalniri culturale cu actori si artisti…

- O femeie in varsta de 27 de ani și un fost polițist cu 35 de ani mai in varsta fața de ea au facut amor intr-o mașina parcata in fața unei școli, la ora la care copiii erau așteptați de parinți pentru a merge acasa.

- Artistul turdean Paul Surugiu - Fuego va deveni cetațean de onoare al municipiului Turda! Proiectul care vizeaza acordarea acestui titlu se va afla in dezbaterea consilierilor locali la ședința din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Amalia Nastase a explicat cum decurge dieta sa. Vedeta se afla la regim pentru a reveni la forma fizica de altadata. Fosta soție a ex-jucatorului de tenis Ilie Nastase se afla la dieta. Aceasta a explicat cum se simte dupa ce a trecut pe regim pentru a scapa de kilogramele nedorite. "Despre primele…

- Noua capsula dezvoltata de compania privata SpaceX, denumita Crew Dragon, a reusit sa se conecteze la Statia Spatiala Internationala (ISS) la finalul unei proceduri automatizate, duminica, au confirmat specialistii de la NASA si SpaceX intr-o transmisiune in direct, dedicata acestei manevre, informeaza…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a scris, marți, pe pagina personala de Facebook, ca socialiștii din Comisia LIBE au contestat procedura audierii celor trei candidati pentru Parchetul European, printre care se numara si Laura Codruta Kovesi. "Socialistii si comunistii din Comisia pentru libertati…