Fuego si Greeicy lanseaza piesa „Bien Fancy”

Stiri pe aceeasi tema

- Sting si Shaggy au lansat un nou material video pentru single-ul „Just One Lifetime”, regizat de catre renumitul regizor Joseph Khan, ce a colaborat in trecut cu artisti precum U2, Taylor Swift, Eminem si Katy Perry. Cei doi au lansat acum ceva timp un videoclip animat, in spiritul vibratiei pozitive…

- Lele Pons si Fuego, fenomenul muzicii trap, isi unesc fortele si lanseaza „Bloqueo”, o piesa plina de culoare si energie, care creeaza dependenta. „Bloqueo” este un single savuros, care se va regasi si pe albumul de debut al lui Lele Pons, a carui lansare va avea loc in curand. Cu un ritm care te invita…

- Dupa “Da-le”, Sonny Flame lanseaza a doua piesa de pe albumul “Mozaic de Ganduri”. “Mai aproape este un bedroom song pe care il poti asculta oricand in compania partenerului si care transmite o stare pozitiva, de apropiere; daca vrei sa organizezi o seara romantica pentru persoana iubita, atunci “Mai…

- Jessie Ware ne alimenteaza nevoia de dragoste odata cu lansarea piesei „Adore You”, material scris si produs in colaborare cu Joseph Mount (Metronomy) si mixat de catre James Ford. „Adore You” ne aminteste ca Jessie Ware este unul dintre putinii artisti inzestrati cu abilitatea de a jongla cu genurile…

- Trupa Empire Of The Sun sarbatoreste 10 ani de cand a lansat albumul “Walking On A Dream” si le ofera fanilor piesa “Chrysalis” in semn de multumire “Walking On A Dream” este albumul care a reusit, in 2009, sa se claseze in fruntea topurilor internationale, a fost premiat cu discuri de platina si a…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…