Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o luna de cand a izbucnit scandalul in cazul Caracal si nici pana acum autoritatile nu au oferit informatii clare si precise cu ceea ce s-ar fi intamplat. Chiar daca Gheorghe Dinca a precizat ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, ei bine, declaratiile sale nu au fost inca…

- O fetița in varsta de șase ani din Marea Britanie a fost la un pas de moarte dupa ce a fost mușcata de pisica ei. Alice Hudson a fost mușcata de mana de pisica ei, Tigger, cand se jucau impreuna. Imediat dupa ce a fost mușcara de animalul de companie, mama fetiței i-a curațat rana acesteia cu dezinfectant,…

- Reporterii Observator au obtinut imagini din Spitalul Sapoca, filmate la cateva minute dupa masacrul in care au fost ucisi cinci pacienti. Inregistrarea este facuta chiar in salonul in care ucigasul a fost internat si unde a avut loc atacul.

- Totul s ar fi intamplat in urma cu aproximativ o saptamana, pe o sosea din Constanta.Totul s ar fi intamplat in urma cu aproximativ o saptamana, pe o sosea din Constanta.Soferita, aflata la volanul unui autoturism marca Opel Astra, inmatriculat in Buzau, era impreuna cu o alta femeie atunci cand s ar…

- Anca Pandrea trece din nou prin clipe grele. Intr-una din zilele acestea, actrița și-a gasit cainele, un ciobanesc belgian, mort in casa. Anca Pandrea l-a ingropat pe „Stive" in cimitirul „Raiul animalelor", din comuna Catelu, acolo unde i-a pregatit un loc special, iar pe placuta comemorativa vor sta…

- BILANT…Pentru al treilea al consecutiv, la Poienesti, a avut loc Sarbatoarea comunei. Anul acesta, manifestarea s-a bucurat de prezenta unor artisti de renume ca Margareta Clipa sau Fuego, dar si de prezenta unor oaspeti de seama. Astfel, pe scena au urcat pe rand si s-au adresat multimii, ministrul…

- Prezența de spirit a unui pompier cu experiența a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat miercuri, in cartierul Prundu din Pitești. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimiștilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat,…

- „Inima Cernobilului” mai este cunoscuta și drept „Piciorul Elefantului”, datorita formei pe care o are. Aceasta reprezinta o masa de material radioactiv cu o lațime de trei metri, formata in urma dezastrului din aprilie 1986, ce poate ucide și in prezent.