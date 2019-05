Fuego, în genunchi, cu lacrimi în ochi. Mesajul artistului SFÂŞIE inimile românilor: "Nu ştiu dacă vreodată voi reuşi" FOTO Fuego va face o calatorie prin lumea muzicala a romanilor, va rade, va transmite mesaje puternice, va plange și va pica in genunchi pentru Basarabia! Momentul, cel in care-și va da aproape sufletul pe scena, este de-o incarcatura deosebita, Fuego cantand despre unire, despre Romania și despre sentimentul de patriotism. EXCLUSIV Fuego, cetatean de onoare la el acasa. Prima reactie a artistului si ce spune primarul din Turda VIDEO Spectacolul "IUBIREA INFLOREȘTE PRIMAVARA!", o adevarata desfașurare de forțe, va fi difuzat in trei parți și a fost susținut de Fuego la Chișinau, in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

