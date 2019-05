Fuego, despre cea mai mare FRICĂ. "E una dintre durerile pe care cu greu le-aş putea alina" Fuego a vorbit despre cea mai mare frica a sa. Artristul a marturisit pe Facebook ca ar putea sa treaca peste orice, insa gandul ca ar putea sa ramana fara persoanele dragi din viata lui il inspaimanta. Fuego, in genunchi, cu lacrimi in ochi. Mesajul artistului SFASIE inimile romanilor: "Nu stiu daca vreodata voi reusi" FOTO "In general, nu am frici de vreun fel, dar daca e sa fac un exercițiu, ma tem foarte tare de pierderea oamenilor dragi. Cred ca aceasta e una dintre durerile pe care cu greu le-aș putea alina. N-am temeri in rest. Poate doar de avion. Sunt stapan pe mine,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

