Fuego a slăbit 18 kilograme într-o lună. Cum a reuşit, ce dietă a ţinut artistul Fuego a incercat o perioada de timp sa manance la ore fixe, dar rezultatele nu au fost cele asteptate. "El poate da roade daca ai o viata programata, daca reusesti sa te tii de acele ore si daca nu faci nici acolo excese. Niciodata, nimeni, dar nimeni pe aceasta lume, din punctul meu de vedere, nu poate slabi daca nu renunta la mancare! De la aer nu se ingrasa totusi nimeni', a declarat Fuego. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

